На солярке Укрзализныци ездили легковушки: экскглава депо в Тернополе "упустил" горючего на 4,2 млн гривен

Из-за отсутствия контроля за расходами государственного топлива должностному лицу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, чиновник регионального филиала Львовская железная дорога в течение почти года игнорировал бешеные перерасходы топливно-энергетических ресурсов на своем предприятии.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Прошлое не вернуть, но календарь назад перелистывается

Следователи выяснили, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года на солярке железной дороги ездили не только локомотивы, но и обычные легковушки. Лимитов для них не было – заправляйся дважды и даже трижды в день.

Вместо того чтобы бить тревогу из-за пустых резервуаров, тогдашний руководитель депо Тернополь просто закрывал глаза на проблему. Он не устанавливал причины исчезновения дизеля и не принимал никаких мер, чтобы остановить этот откровенный грабеж государственного предприятия.

Для понимания масштабов: 4,2 миллиона гривен – это десятки тысяч литров качественного дизельного горючего, которого хватило бы для заправки целого автопарка. Экспертизы уже подтвердили, что именно бездействие начальника привело к столь колоссальному материальному ущербу для Укрзализныци.

Какое наказание ждет чиновника

В настоящее время бывшему железнодорожнику официально сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.

" Санкция по этой статье предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от двух до пяти лет, – отмечают в правоохранительном ведомстве.

Выявить эту топливную дыру удалось благодаря совместной работе оперативников Управления стратегических расследований в Тернопольской области и Главного следственного управления Нацполиции. Помогали следователям и работники Департамента корпоративной безопасности самой Укрзализныци.