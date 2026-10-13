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На солярке Укрзализныци ездили легковушки: экскглава депо в Тернополе "упустил" горючего на 4,2 млн гривен

Бывший начальник локомотивного депо в Тернополе получил подозрение из-за служебной халатности, которая привела к потере дизельного горючего на почти 4,2 миллиона гривен.
Слив горючего в Укрзализныце: убытки на 4,2 млн грн

ФОТО: из материалов следствия|

Объявление о подозрении теперь уже бывшему начальнику локомотивного депо Тернополя.

Валентин Ожго
logo13 октября, 07:07
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Из-за отсутствия контроля за расходами государственного топлива должностному лицу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, чиновник регионального филиала Львовская железная дорога в течение почти года игнорировал бешеные перерасходы топливно-энергетических ресурсов на своем предприятии.

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Следователи выяснили, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года на солярке железной дороги ездили не только локомотивы, но и обычные легковушки. Лимитов для них не было – заправляйся дважды и даже трижды в день.

Вместо того чтобы бить тревогу из-за пустых резервуаров, тогдашний руководитель депо Тернополь просто закрывал глаза на проблему. Он не устанавливал причины исчезновения дизеля и не принимал никаких мер, чтобы остановить этот откровенный грабеж государственного предприятия.

Для понимания масштабов: 4,2 миллиона гривен – это десятки тысяч литров качественного дизельного горючего, которого хватило бы для заправки целого автопарка. Экспертизы уже подтвердили, что именно бездействие начальника привело к столь колоссальному материальному ущербу для Укрзализныци.

Какое наказание ждет чиновника

В настоящее время бывшему железнодорожнику официально сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.

" Санкция по этой статье предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от двух до пяти лет, – отмечают в правоохранительном ведомстве.

Выявить эту топливную дыру удалось благодаря совместной работе оперативников Управления стратегических расследований в Тернопольской области и Главного следственного управления Нацполиции. Помогали следователям и работники Департамента корпоративной безопасности самой Укрзализныци.

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