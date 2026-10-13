На солярке Укрзализныци ездили легковушки: экскглава депо в Тернополе "упустил" горючего на 4,2 млн гривен

ФОТО: из материалов следствия|
Объявление о подозрении теперь уже бывшему начальнику локомотивного депо Тернополя.
Из-за отсутствия контроля за расходами государственного топлива должностному лицу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, чиновник регионального филиала Львовская железная дорога в течение почти года игнорировал бешеные перерасходы топливно-энергетических ресурсов на своем предприятии.
Прошлое не вернуть, но календарь назад перелистывается
Следователи выяснили, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года на солярке железной дороги ездили не только локомотивы, но и обычные легковушки. Лимитов для них не было – заправляйся дважды и даже трижды в день.
Вместо того чтобы бить тревогу из-за пустых резервуаров, тогдашний руководитель депо Тернополь просто закрывал глаза на проблему. Он не устанавливал причины исчезновения дизеля и не принимал никаких мер, чтобы остановить этот откровенный грабеж государственного предприятия.
Для понимания масштабов: 4,2 миллиона гривен – это десятки тысяч литров качественного дизельного горючего, которого хватило бы для заправки целого автопарка. Экспертизы уже подтвердили, что именно бездействие начальника привело к столь колоссальному материальному ущербу для Укрзализныци.
Какое наказание ждет чиновника
В настоящее время бывшему железнодорожнику официально сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.
" Санкция по этой статье предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от двух до пяти лет, – отмечают в правоохранительном ведомстве.
Выявить эту топливную дыру удалось благодаря совместной работе оперативников Управления стратегических расследований в Тернопольской области и Главного следственного управления Нацполиции. Помогали следователям и работники Департамента корпоративной безопасности самой Укрзализныци.