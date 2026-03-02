На старте весны дороги начали латать, но эти временные "пломбы" долго не протянут

По сообщению Агентства восстановления автодорог, вчера, 1 марта, работали 98 ремонтных бригад: 577 дорожных работников. Работы выполнялись на десяти международных автодорогах и отдельных участках национальных трасс.

В течение суток ликвидировано 4,1 тыс. кв. м аварийной ямочности с использованием холодных и частично горячих асфальтобетонных смесей.

Читайте также Колеса рвет на ямах: трасса Киев – Одесса после зимы превратилась в полосу препятствий

Неделя началась с ремонта дорог

В понедельник, 2 марта, запланированные работы по ликвидации ямочности асфальтобетонными смесями выполнялись во всех областях в соответствии с погодными условиями и установленным графиком.

Ориентировочно показатели в зависимости от погодных условий составят не менее 9 тыс. кв. м, выполнение которых обеспечивали 143 бригады (919 человек).

Работы начались, но на полноценный ремонт из-за неблагоприятного температурного режима это не похоже. Фото: Госвосстановление

Только при благоприятной погоде

Работы продолжаются на основных дорогах государственного значения. Во вторник при благоприятных погодных условиях работы будут продолжаться во всех областях Украины.

Ждем также Дороги Полтавщины подтапливает: где движение ограничат

Ждем теплых дней

Сейчас погодные условия не позволяют проводить массовые ремонты. При низких температурах и повышенной влажности такие работы не обеспечивают надлежащего качества и долговечности.

Как только погодные условия стабилизируются, будут начаты масштабные ремонтные работы.