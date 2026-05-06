На свои именины MK Foundation делал подарки военным: что дарил

Новую партию транспорта получили подразделения ТрО, РХБЗ, ДССТ, медики, артиллеристы, связисты, экипажи БПЛА и другие военные формирования. Об этом говорится на ФБ-странице благотворительной организации.

В фонде отмечают: эти машины уже в ближайшее время будут работать на горячих направлениях, обеспечивая мобильность, эвакуацию, логистику и выполнение боевых задач.

"Течики", которые знает весь фронт

Одним из символов помощи MK Foundation давно стали легендарные "течики" – Volkswagen Transporter разных поколений и модификаций. Именно эти микроавтобусы составляют основу большинства транспортных передач фонда.

Их можно встретить практически на всех участках фронта – от эвакуационных экипажей до мобильных групп БПЛА и подразделений обеспечения. Военные ценят такие авто за простоту ремонта, выносливость, вместительность и хорошую проходимость в полевых условиях.

В военных автопарках "течики" в гуманитарных траншах уступают только пикапам. Фото: MK Foundation

В фонде отмечают, что каждый автомобиль перед отправкой проходит полное техническое обслуживание и подготовку, чтобы сразу после передачи мог выполнять боевые задачи.

Более 2100 авто для армии

В MK Foundation напоминают, что поддерживать украинских военных начали еще с первых дней полномасштабного вторжения – фактически еще до официального создания организации.

За четыре года фонд передал Силам обороны более 2100 автомобилей и помог 321 воинской части. Кроме транспорта, военные получали кареты скорой помощи, пожарные машины, генераторы, дроны и другую специализированную технику.

За четыре года, а это 1461 день, Фонд практически каждые полтора дня передавал в войска по одной машине. В основном это "течики", Volkswagen Transporter, о которых редакция Авто24 писала множество раз. Впрочем были и другие упомянутые выше машины, но они составляли незначительную часть относительно VW.

В команде фонда говорят, что главной мотивацией остаются украинские военные, которые ежедневно держат оборону на передовой. По отсчету это уже четвертая масштабная передача техники с начала года, третья – была месяц назад (см. видео ниже).