На трассе к границе с Польшей открыли отремонтированный мост, но не для всех автомобилей

Теперь им могут пользоваться легковые автомобили, маршрутные автобусы и пешеходы, тогда как грузовики пока продолжают двигаться по объездной дороге.

Об этом в коротком сообщении на своей ФБ-странице рассказала пресс-служба Куликовского поселкового совета Львовского района.

Мост отремонтировали быстро

Движение по мосту через реку Думный Поток на 141-м километре автодороги М-09 открыли вечером 27 июля. На время ремонта, продолжавшегося с 27 апреля по вчерашний вечер, участок международной трассы полностью перекрывали, а транспорт направляли по дорогам местного значения через Зиболки, Жовтанцы и Жовкву.

Это создавало дополнительные неудобства как местным жителям, так и транзитному транспорту, направлявшемуся в сторону польской границы. Как тогда организовали временный объезд в деталях рассказали наши коллеги из ТК (см. видео ниже).

Что сделали во время ремонта

По информации Агентства восстановления, на мосту отремонтировали пролетное строение, обустроили новые тротуары, установили перильное ограждение и вложили новое дорожное покрытие.

После завершения работ движение легкового транспорта и маршрутных автобусов возобновилось, однако для грузовых автомобилей ограничения остаются в силе.

Движение открыли вчера вечером, обильный дождь помехой дорожникам навести последние штрихи не стал. Фото: Агентство восстановления

Мост является частью международного проекта

Восстановленный мост расположен на международной автодороге М-09, соединяющей Львов с пунктом пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Его капитальный ремонт является частью проекта развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), финансируемого Европейским банком реконструкции и развития.

В общем на этом участке дороги Львов – Рава – Русский предусмотрено капитально восстановить 13 мостов и других искусственных построек.