На трассе Киев – Одесса сняли ограничения для фур: развязка в Вите-Почтовой выходит на финишную прямую

Как сообщает компания Автомагистраль-Юг на своей странице в Facebook, специалисты активно обустраивают монолитные тротуары, переходные плиты и шкафные стенки. Также идет монтаж барьерного ограждения, установка бордюров и водоотводных лотков.

В ближайшее время подрядчик планирует завершить сопутствующие работы, чтобы открыть проезд по эстакаде для технологического транспорта. После этого начнется установка деформационных швов, устройство гидроизоляции и финальное асфальтирование проезжей части.

С безопасным маневром в сторону Киева

Напомним, что летом 2025 года строители успешно сдали в эксплуатацию первый этап этого масштабного проекта. Тогда заработал туннель и круговая развязка со стороны Боярки, что позволило водителям безопасно разворачиваться в направлении столицы.

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Достройка второй очереди, а именно разворотной подковы, окончательно решит проблему пробок и аварийности на этом участке. Водители, которые двигаются по трассе М-05 в сторону Киева, получат возможность безопасно и без лишних маневров возвращать в Боярку.

Строительные работы на эстакаде. Фото: Автомагистраль-Юг

Что это даст водителям

Участок автодороги Киев – Одесса вблизи Виты-Почтовой и Чабанов долгое время входила в список наиболее опасных в пригороде столицы. Трафик здесь составляет более 40 тысяч автомобилей в сутки, а наземные левые повороты через шесть полос движения регулярно становились причиной резонансных ДТП.

Возведение многоуровневой развязки типа "подкова" полностью ликвидирует светофорные задержки и рискованные пересечения встречного потока. По оценкам экспертов, разведение транспортных потоков в разных уровнях позволит водителям экономить до 15-20 минут в пиковые часы и существенно повысит уровень безопасности на подходах к Киеву.