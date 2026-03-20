На улице Бугаевская и в переулке Павла Кравцова в Одессе АЗС прикрыли

В целом же детективы ТУ БЭБ в Одесской области не обнаружили у владельца автозаправок в разных районах города хотя бы намека на какой-то разрешительный документ. Вывод однозначный – работал нелегально, продавал “бодягу”.

Досудебное расследование в отношении фигуранта дела завершено. В доказательной базе убедительные примеры противоправной деятельности владелец автозаправочных станций.

Читайте также Одесская область избавилась от шести нелегальных автозаправок: указываем локацию

“Бодяга” по цене брендовых марок

Как говорится в материалах БЭБ в Одесской области, мужчина покупал топливо неизвестного происхождения по значительно более низким ценам, но продавал его по рыночным как оригинальное брендовое.

Реализация горючего осуществлялась в разных районах Одессы. Для этого он установил автозаправочное оборудование, емкости для хранения горючего и топливораздаточные колонки.

За топливо лучше брали наличные, но кассовых чеков никто не давал. Фото: БЭБ Одесской области

Без трудового стажа, но с зарплатой "в конверте"

Хозяин заправок неофициально трудоустроил двух человек, которые продавали незаконно изготовленное топливо за наличный и безналичный расчет, но без чеков.

Зарплату наемным работникам хозяин выплачивал "в конвертах". Работа на АЗС в трудовой стаж этих людей не входила.

Читайте также На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

Топливо изъяли, а оборудование демонтировали

В ходе санкционированных обысков на ул. Бугаевская и в переулке Павла Кравцова детективы изъяли более 18 тонн бензина, продававшегося с колонки как А-95, и дизельное топливо.

Здесь без комментариев, пресс-служба БЭБ уже все сказала. Фото: БЭБ Одесской области

Арест имущества проведен, но долго ли место под АЗС будет пустовать

Кроме того, демонтированы и изъяты топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС.

Общая стоимость изъятого – почти 2,5 млн грн. С целью обеспечения возмещения ущерба от уголовного преступления на изъятое имущество наложен арест.