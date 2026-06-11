На Волыни работала нелегальная типография по изготовлению документов: сколько стоили "права" или техпаспорт

По данным следствия, организовал схему житель Луцкого района. Стоимость “услуги” колебалась, постоянной величины не имела.

Об этом говорится в сообщении Волынской прокуратуры, а также тамошнего управления БЭБ.

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Собственная "типография" в частном доме

В собственном доме мужчина обустроил рабочее место с оборудованием для изготовления подделок, а также незаконно приобрел специальные голографические защитные элементы, которые использовались для создания документов, похожих на настоящие.

К незаконному бизнесу мужчина привлек двух сообщников. Они занимались поиском клиентов, получали необходимые данные, передавали готовые документы и забирали оплату.

Фальшивые "права" и техпаспорта

Подделывали не только водительские удостоверения, но и свидетельства о регистрации транспортных средств – документы, непосредственно связанные с эксплуатацией автомобилей. Стоимость составляла от 300 до 400 долларов США за один документ.

Сколько документов куплено всего, уже окончательно не выяснить, но подделку по определенным признакам при первой же проверке обнаружат. Фото: БЭБ Волыни

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления подделок, ламинирующие материалы, защитные пленки, голографические элементы, готовые документы и наличные.

Изъятое имущество арестовано.

Схемой заинтересовались в БЭБ

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области при оперативном сопровождения Департамента внутренней безопасности Нацполіції.

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Трем фигурантам инкриминируют подделку и сбыт официальных документов, совершенные повторно группой лиц. Организатору схемы также вменяют незаконное приобретение, хранение и использование голографических защитных элементов.

Во время следствия обвиняемые перечислили 1 миллион гривен на поддержку Вооруженных сил Украины. Однако от суда это не спасет, хотя определенное смягчение может быть.

Теперь окончательную оценку действиям фигурантов должен дать суд.