На выходные в Киеве будут перекрывать дороги на ремонт: список адресов

В столице в течение трех дней частично будут ограничивать движение транспорта на ряде улиц, мостов и путепроводов. Причиной является ремонт аварийных участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в Киевавтодор.

Дорожные работы продлятся с 13 до 15 марта и будут проводиться поэтапно. Во время ремонта движение транспорта будут ограничивать лишь частично.

Где будут ограничивать движение 13 марта

путепровод Автовокзальный на бульваре Николая Михновского

путепровод на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с Берестейским проспектом возле станции метро Берестейская

улица Саксаганского

улица Антоновича

проспект Георгия Гонгадзе

проспект Европейского Союза на участке от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика

Ограничение движения 14 марта

Южный мост

Северный мост

путепровод через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге

путепровод в составе транспортной развязки на Одесская площадь

улица Набережно-Крещатицкая на участке от улицы Нижний Вал до Почтовая площадь

Где будут ремонтировать дороги 15 марта

Южный мост

Северный мост

улица Ивана Выговского на участке от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза

В Киевавтодор отметили, что ограничения будут действовать поэтапно, в зависимости от проведения работ. В случае ухудшения погодных условий график ремонта может быть изменен.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.