На выходные в Киеве будут перекрывать дороги на ремонт: список адресов

Ремонт дороги
В столице в течение трех дней частично будут ограничивать движение транспорта на ряде улиц, мостов и путепроводов. Причиной является ремонт аварийных участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в Киевавтодор.
Дорожные работы продлятся с 13 до 15 марта и будут проводиться поэтапно. Во время ремонта движение транспорта будут ограничивать лишь частично.
Где будут ограничивать движение 13 марта
- путепровод Автовокзальный на бульваре Николая Михновского
- путепровод на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с Берестейским проспектом возле станции метро Берестейская
- улица Саксаганского
- улица Антоновича
- проспект Георгия Гонгадзе
- проспект Европейского Союза на участке от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика
Ограничение движения 14 марта
- Южный мост
- Северный мост
- путепровод через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге
- путепровод в составе транспортной развязки на Одесская площадь
- улица Набережно-Крещатицкая на участке от улицы Нижний Вал до Почтовая площадь
Где будут ремонтировать дороги 15 марта
- Южный мост
- Северный мост
- улица Ивана Выговского на участке от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза
В Киевавтодор отметили, что ограничения будут действовать поэтапно, в зависимости от проведения работ. В случае ухудшения погодных условий график ремонта может быть изменен.
Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.