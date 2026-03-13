На выходные в Киеве будут перекрывать дороги на ремонт: список адресов

В Киеве с 13 по 15 марта частично будут ограничивать движение транспорта из-за ремонта дорог.
В Киеве будут перекрывать дороги на ремонт: где именно

Ремонт дороги

В столице в течение трех дней частично будут ограничивать движение транспорта на ряде улиц, мостов и путепроводов. Причиной является ремонт аварийных участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в Киевавтодор.

Дорожные работы продлятся с 13 до 15 марта и будут проводиться поэтапно. Во время ремонта движение транспорта будут ограничивать лишь частично.

Где будут ограничивать движение 13 марта

  • путепровод Автовокзальный на бульваре Николая Михновского
  • путепровод на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с Берестейским проспектом возле станции метро Берестейская
  • улица Саксаганского
  • улица Антоновича
  • проспект Георгия Гонгадзе
  • проспект Европейского Союза на участке от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика

Ограничение движения 14 марта

  • Южный мост
  • Северный мост
  • путепровод через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге
  • путепровод в составе транспортной развязки на Одесская площадь
  • улица Набережно-Крещатицкая на участке от улицы Нижний Вал до Почтовая площадь

Где будут ремонтировать дороги 15 марта

  • Южный мост
  • Северный мост
  • улица Ивана Выговского на участке от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза

В Киевавтодор отметили, что ограничения будут действовать поэтапно, в зависимости от проведения работ. В случае ухудшения погодных условий график ремонта может быть изменен.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

