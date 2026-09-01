Нацгвардия получила первую партию "полуторок": роботизированные комплексы "Protector" массово пошли на передовую

Роботизированный комплекс предназначен в первую очередь для логистических и эвакуационных задач в зоне боевых действий. Он может перевозить боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы, инженерное имущество и другие грузы.

Как рассказывает о начале массовой поставки машины их производитель "Украинская бронетехника", Беспилотный "Protector" может использоваться для эвакуации раненых. Главное преимущество такого решения – возможность выполнять опасные логистические задачи без непосредственного участия военнослужащих.

Грузовик – везет почти 1,5 тонны

"Protector" способен перевозить до 1480 кг груза. Это один из самых высоких показателей в классе современных роботизированных логистических комплексов.

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Еще одна важная особенность машины – возможность буксировать прицеп массой до 4 тонн. Таким образом комплекс может транспортировать значительный объем груза за один рейс, что особенно актуально для артиллерийских подразделений.

" Наш логистический НРК уже хорошо зарекомендовал себя в воинских частях, подчиненных Министерству обороны Украины. Опираясь на положительные отзывы военных и понимая потребность в безопасности людей на фронте, партнеры законтрактовали 100 наших комплексов для Национальной гвардии Украины, – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

По его словам, роботизация логистики позволяет выполнять важные задачи без лишнего риска для личного состава.

Каждая такая машина по загрузке почти полторы тонны может тянуть еще и 4-тонный прицеп. Фото: Украинская бронетехника

Комплекс уже испытан фронтом

"Protector" уже используется украинскими военными. В частности, один из комплексов работает в отдельной артиллерийской бригаде НГУ и будет задействован в Добропольском направлении.

Военные отмечают управляемость машины даже на сложной местности, а также ее мощность, скорость и грузоподъемность.

" Комплекс хорошо показал себя в нашей бригаде. Особо хочу отметить чувствительность и плавность управления в условиях, далеких от идеальных. Мощность, скорость и грузоподъемность говорят сами за себя, – рассказал сержант отдельной артиллерийской бригады НГУ Евгений Кочергин.

Как рассказал нацгвардеец, для артиллеристов одной из ключевых задач является подвоз тяжелых боеприпасов, и именно здесь роботизированная машина может существенно снизить риски для военных.

Украина наращивает роботизированную логистику

Поставка 100 Protector для Национальной гвардии является очередным шагом в развитии наземных роботизированных систем в Силах обороны Украины.

Такие машины позволяют переносить часть логистических задач с людей на технику и доставлять грузы туда, где использование обычного транспорта или непосредственное присутствие военных связано с повышенным риском.