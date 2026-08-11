Нацгвардия ввела в работу новый бронеавтомобиль РХБ-разведки: на что способна спецверсия Toyota LC79

Машина предназначена для работы в потенциально опасных зонах. Главная ее особенность – экипаж может производить разведку и контролировать ситуацию, не оставляя защищенного салона.

Коротко об этой машине идет речь в сообщении главы НГУ Александра Пивненко на собственной ФБ-странице.

Бронированная "Тиса" на ходовой базе Toyota LC79

В основе автомобиля – Toyota Land Cruiser 79, которую переоборудовали в специализированный разведывательный комплекс. Автор не указал модификацию, не будем делать предположения о мощности, поскольку у базовой LC79 есть несколько вариантов силовых установок и комплектаций.

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Стоит добавить, что в войска уже поставляется военная версия UAT-TISA. Под крышкой ее капота в защищенной моторной нише стоит линейный 6-цилиндровый 4,2-литровый дизельный двигатель, выдающий 132 л.с. Максимальный крутящий момент 285 Нм (2200 об/мин). Все это в паре с механической коробкой на 5 передач.

В ее стандартной комплектации – кондиционер, отопитель салона, современная система фильтрации и вентиляции.

Toyota LC79 даже отдельными элементами кузова не угадывается, но это она в статусе легкой бронированной машины Tisa. Фото: НГУ

Для работы в сложных условиях автомобиль оборудовали системами ночного видения, вентиляции и фильтрации воздуха. Это особенно важно при работе на участках, где может быть опасно даже открыть дверь или выйти наружу.

Что находится внутри

Броневая защита заявлена в соответствии со стандартом NATO STANAG 4569, предусматривающим баллистическую и противоминную защиту. На борту установлен комплекс оборудования радиационной и химической разведки.

Здесь стоят устройства контроля радиационной и химической обстановки, автоматизированная система сбора и обработки информации, метеостанция, современные средства связи и спутниковая навигация.

Полученные данные система позволяет оперативно собирать и передавать в режиме реального времени. Таким образом, экипаж может не только обнаружить угрозу, но и быстро передать командованию информацию о ситуации и масштабах опасной зоны.

Фактически это – мобильная лаборатория на бронированном шасси

По замыслу НГУ такие машины должны повысить мобильность и безопасность подразделений РХБЗ. Вместо устаревших специальных автомобилей они получают защищенную платформу, объединяющую возможности разведывательной машины и комплекс контроля опасной среды.

В НГУ отмечают, что модернизация техники продолжается, а новые образцы должны отвечать современным требованиям безопасности и эффективности.