Начальник ТЦК занимался "бусификацией" транспорта, но в армию техника не поступала

В ходе досудебного расследования установлено, что по указанию этого должностного лица у автоперевозчиков забрали восемь автомобилей. Процесс "изъятия" такого количества техники у двух компаний сегмента грузовых перевозок осуществлялся под предлогом комплектации автопарков ВСУ.

Правда, такая процедура осуществлялась без оформления надлежащих документов. На этом основании в предыдущем предложении редакцией Авто24 слово "изъятие" взято в кавычки, поскольку транспорт у перевозчиков не мобилизовали, а фактически отобрали.

Акты задним числом лишили ВСУ машин

Досудебным расследованием установлено, что тот транспорт в воинские части не попал. Впоследствии по команде этого начальника ТЦК задним числом оформили акты приема-передач. Те документы якобы отражали передачу автомобилей в воинские части, чего на самом деле не было.

Перевозчики в минусе на четыре "ляма"

Противоправные действия чиновника ТЦК нанесли обоим предприятиям по грузовым перевозкам финансовые потери. Перевозчики понесли убытки на более чем 4 млн грн.

Как говорится в коротком сообщении, кое-что удалось возместить - три автомобиля переданы для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн.

Превышение власти курсом на обогащение

Однако от ответственности это не спасает. Обвинительный акт направлен в суд. Бывшему военному чиновнику инкриминируют преступления по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти в условиях военного положения.