Начальник тыла вывозил из воинской части продукты на собственном автомобиле: воровал без зазрения совести

Схему раскрыли в Черниговской области. Все закончилось тем, что до пенсии тыловик не дослужился, лишился "хлебной" должности и был с позором уволен со службы.

Как сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, суд признал офицера виновным в присвоении военного имущества в условиях военного положения, приговорив его к 10 годам лишения свободы и лишив воинского звания майора.

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Как работала схема

По данным прокуратуры, начальник тыла использовал служебное положение для организации систематического присвоения продовольствия со складов учебного подразделения.

К схеме он привлек начальницу столовой. Она закладывала при приготовлении блюд меньше продуктов, чем было указано в документах, что позволяло создавать неучтенные остатки.

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Среди похищенных продуктов были мясо, колбасные изделия, масло, яйца, сахар, крупы, растительное масло и другие продукты, предназначенные для обеспечения военнослужащих.

Собранные остатки загружали в автомобиль начальника тыла, который регулярно вывозил их за пределы воинской части и продавал гражданским за наличные.

Почти 60 "загрузок"

Следствие установило, что схема действовала с июня 2024 года по январь 2025 года. За это время зафиксировано 59 фактов присвоения военного имущества. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 500 тысяч гривен.

В январе 2025 года офицера задержали. Козелецкий районный суд Черниговской области признал его виновным в присвоении военного имущества с злоупотреблением служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору и в условиях военного положения.

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Дело еще не завершено

Отдельно в суде рассматривается уголовное производство в отношении начальницы столовой, которая, по версии следствия, содействовала реализации схемы.