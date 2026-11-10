Находка для фанатов: в Киеве продают почти новый Mitsubishi Outlander XL 2008 года, но есть нюанс с ценой

Как сообщает издание ТопЖир со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, автомобиль приобрели новым у официального столичного дилера. Нынешний продавец утверждает, что состояние машины вполне сравнимо с новой, ведь все это время она находилась в одних руках.

Под капотом этой находки установлен проверенный временем 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Мотор работает в паре с классической автоматической коробкой, которая передает крутящий момент на систему полного привода.

В объявлении указана базовая комплектация Base, однако для многих водителей главным доводом станет именно техническое состояние агрегатов. Оценили этот японский кроссовер в 17 700 долларов, что в эквиваленте составляет более 819 тысяч гривен.

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Нюансы истории и проверка пробега

Несмотря на привлекательные цифры в описании документального подтверждения пробега пока нет. Система проверки AUTO.RIA сообщает, что данные о километраже в открытых базах отсутствуют, а в короткой карточке товара вообще фигурирует показатель в одну тысячу километров.

Интересная деталь кроется и в регистрационных документах автомобиля. Последнюю операцию в сервисном центре провели совсем недавно, 30 июля 2026 года, когда кроссовер переоформили на нового владельца из-за наследования по завещанию.

Условия хранения и подробную историю технического обслуживания автор объявления не раскрывает. Все вопросы, касающиеся состояния кузова или замены жидкостей, он предлагает обсуждать исключительно в телефонном разговоре.

Другие капсулы времени на украинском рынке

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинский рынок подержанных авто этой осенью массово пополняется подобными экземплярами. Например, на Харьковщине выставили на продажу идеальный седан Mitsubishi Lancer X с пробегом 50 тысяч километров, за который просят 9000 долларов.

Кроме того, в Черновцах нашли роскошную Audi A8 2008 года выпуска с надежным 4,2-литровым двигателем. За представительский немецкий седан с прозрачной историей обслуживания владелец хочет получить около 19 тысяч долларов.