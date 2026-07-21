Находящийся в заключении продавал прямо из тюрьмы один и тот же автомобиль 18 раз

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Отбывая наказание, он обманул как минимум 18 жителей различных областей Украины.
По данным полиции, от его действий пострадали как минимум 18 покупателей из разных регионов Украины. Продавец действовал дерзко и... очень убедительно. В его честных намерениях никто не сомневался.
Обвиняемый размещал на популярных онлайн-площадках объявления о продаже автомобилей по ценам, значительно ниже рыночных. Потенциальным покупателям он объяснял низкую цену срочной продажей и даже обещал лично доставить машину.
Реальные автомобили стали "виртуальными"
Чтобы сделать объявления убедительными, мужчина использовал фотографии, видео и копии документов настоящих автомобилей. Для этого он звонил реальным продавцам, представлялся покупателем и просил прислать дополнительные материалы о машине. Впоследствии эти фото и документы появлялись уже в фейковых объявлениях.
Фактически один и тот же автомобиль мог быть «продан» многим людям одновременно.
Единственным условием была небольшая предоплата якобы на топливо. После получения денег «продавец» прекращал любое общение, а автомобиль покупатели так и не получали.
Камера исправительной колонии служила офисом автосалона, а ее обитатели – я менеджерами по продажам. Фото: полиция Житомирской области
От трех эпизодов до серии афер
Сначала полицейские зафиксировали три случая такого мошенничества с убытками более 12 тысяч гривен. В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что схема действовала значительно дольше.
В целом следствие установило как минимум 18 потерпевших из разных областей Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 82 тысячи гривен.
Дело передано в суд
Как выяснили правоохранители, на момент совершения этих преступлений мужчина уже отбывал наказание за имущественные преступления в исправительном учреждении Житомира.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.