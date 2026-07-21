Находящийся в заключении продавал прямо из тюрьмы один и тот же автомобиль 18 раз

По данным полиции, от его действий пострадали как минимум 18 покупателей из разных регионов Украины. Продавец действовал дерзко и... очень убедительно. В его честных намерениях никто не сомневался.

Обвиняемый размещал на популярных онлайн-площадках объявления о продаже автомобилей по ценам, значительно ниже рыночных. Потенциальным покупателям он объяснял низкую цену срочной продажей и даже обещал лично доставить машину.

Реальные автомобили стали "виртуальными"

Чтобы сделать объявления убедительными, мужчина использовал фотографии, видео и копии документов настоящих автомобилей. Для этого он звонил реальным продавцам, представлялся покупателем и просил прислать дополнительные материалы о машине. Впоследствии эти фото и документы появлялись уже в фейковых объявлениях.

Фактически один и тот же автомобиль мог быть «продан» многим людям одновременно.

Единственным условием была небольшая предоплата якобы на топливо. После получения денег «продавец» прекращал любое общение, а автомобиль покупатели так и не получали.

Камера исправительной колонии служила офисом автосалона, а ее обитатели – я менеджерами по продажам. Фото: полиция Житомирской области



От трех эпизодов до серии афер

Сначала полицейские зафиксировали три случая такого мошенничества с убытками более 12 тысяч гривен. В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что схема действовала значительно дольше.

В целом следствие установило как минимум 18 потерпевших из разных областей Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 82 тысячи гривен.

Дело передано в суд

Как выяснили правоохранители, на момент совершения этих преступлений мужчина уже отбывал наказание за имущественные преступления в исправительном учреждении Житомира.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.