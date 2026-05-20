Украинский перевозчик оштрафован в Польше на огромную сумму за маленькую наклейку

Ранее подобные проверки активно проводила уже украинская Укртрансбезопасность в отношении польских компаний. Речь идет о небольших стикерах размером 5×5 см, которые ввели в 2024 году после продления транспортного соглашения между Украиной и ЕС.

Они должны подтверждать, что перевозчик работает в рамках двусторонних или транзитных перевозок и не выполняет запрещенные каботажные или треугольные рейсы.

Читайте также За что оштрафовали украинского перевозчика в Польше на полмиллиона гривен

Украинскую фуру остановили на А2

Как сообщила инспекция WITD Poznań, проверка состоялась 18 мая на автомагистрали А2 вблизи Познани. Инспекторы остановили тягач Volvo FH украинской транспортной компании, который выполнял двустороннюю перевозку из ЕС в Украину.

Во время осмотра оказалось, что на лобовом стекле грузовика не было обязательной наклейки "EU–UA". Польская сторона расценила это как нарушение статьи 5с транспортного соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Как и европейская фура у нас, так и украинский грузовик на территории Евросоюза должен иметь копеечную маленькую наклейку "EU–UA" на лобовом стекле, за отсутствие которой наказывают очень мощно. Фото: WITD Poznań

Штраф – максимальный по польскому закону

Из-за отсутствия маркировки перевозки фактически поставили под сомнение как законную. В результате польская инспекция открыла административное производство и взыскала с компании залог под будущий штраф в размере 12 тысяч злотых (141,6 тыс. грн).

Это – максимальная сумма, предусмотренная польским законом об автомобильных перевозках.

Читайте также Сколько сэкономил Украине "транспортный безвиз": исследование

Такие проверки уже были в Украине

В последние месяцы аналогичные случаи активно фиксировала и украинская Укртрансбезопасность. Польских перевозчиков штрафовали за отсутствие тех же наклеек во время рейсов по Украине.

Правда, размер украинского штрафа 34 000 гривен в 4,1 раза меньше польского. Именно такую сумму в наказании перевозчику показала Укртрансбезопасность. Штраф выписан в отношении грузовика DAF с иностранной регистрацией без упомянутой наклейки во время рейдовой проверки на автодороге М-06 Киев – Чоп в Закарпатской области.

Вот такая маленькая, но финансово досадная наклейка "EU–UA" должна быть закреплена на лобовом стекле нашего грузовика в ЕС, и евросоюзовского – в Украине. Коллаж: Авто24

Тогда тема вызвала немало дискуссий среди перевозчиков, ведь отсутствие маленького стикера фактически приравнивали к незаконной международной перевозке.

Теперь практика стала взаимной – и польские контролирующие органы начали так же жестко проверять украинские компании. При этом поляки за такое нарушение выписывают штрафы более чем в четыре раза больше.