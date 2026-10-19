Налог на роскошь бьет рекорды: владельцы "элитных" авто отдали в бюджет более 260 миллионов гривен

Как сообщает прессслужба налоговой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 96,1 миллиона гривен. Абсолютным лидером по объемам выплат традиционно стала столица, где водители перечислили 74,2 миллионов.

В тройку регионов, где живет больше владельцев дорогих машин, также вошли Днепропетровская и Одесская области с показателями 23,8 и 19,9 миллиона гривен соответственно. Чуть меньше, а именно 19 миллионов собрали на Харьковщине.

Кто и за что должен платить

Напомним, что под действие транспортного налога подпадают легковые автомобили в возрасте до пяти лет, чья среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат. На начало 2026 года этот ценовой порог составляет 3 миллиона 242 тысячи гривен.

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Ставка остается фиксированной и составляет 25 тысяч гривен в год за каждое такое транспортное средство. В этом году к списку“ роскошных” авто, утверждающее профильное министерство, попала 1281 модель.

Чаще всего под налогообложение подпадают владельцы таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Porsche. Также в списке регулярно фигурируют эксклюзивные Land Rover, Tesla, Maserati, Bentley, Rolls-Royce и даже отдельные топовые комплектации Toyota.

Сколько налогов приносят водители

Как уже сообщалось на нашем сайте, автомобильный сектор остается одним из главных финансовых доноров власти. Только за сентябрь импорт легковых автомобилей принес в бюджет 6,2 миллиарда гривен таможенных платежей.

Кроме того, украинским автомобилистам следует помнить и о налоге на недвижимость. За капитальные гаражи с фундаментом в 2026 году придется заплатить до 120 гривен за каждый квадратный метр площади в зависимости от решения местных властей.