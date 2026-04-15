Налоги диктуют условия: Ineos готовит производство внедорожников в США из-за их сверхвысокой стоимости

Как отмечает Carscoops, главным препятствием на пути к покорению американского рынка пока являются устаревшие налоговые нормы, которые делают британские пикапы слишком дорогими для местных водителей.

Главная проблема – “налог на кур”

Основным стимулом для переноса производства стал так называемый “налог на кур” – 25-процентная пошлина на импортируемые легкие грузовики. Из-за этого сбора начальная стоимость пикапа Ineos Grenadier Quartermaster в США взлетает до 84 400 долларов. Местное производство позволило бы компании избавиться от этого налогового бремени и сделать цену значительно более конкурентной.

Ineos Grenadier (Фото: Auto24)

Исполнительный директор компании Линн Колдер подчеркнула, что поскольку на американский рынок приходится около 60% всех продаж бренда, локализация мощностей является наиболее логичным шагом. Сейчас заказы на модели Ineos растут на 20 процентов ежегодно, а внедорожники все чаще выбирают спасательные службы и крупные прокатные компании.

Возрождение Fusilier и путь к прибыльности

Кроме расширения производства, компания вернулась к разработке своей младшей модели под названием Fusilier. Проект был временно приостановлен в середине 2024 года из-за падения спроса на электромобили, однако сейчас разработка компактного внедорожника снова в активной фазе. Эта модель должна стать более доступной альтернативой флагманскому Grenadier и привлечь новую аудиторию.

Главный коммерческий директор Майк Виттингтон отмечает, что стартап уже прошел этап становления и обучения. Компания уверенно движется к точке безубыточности, не требуя для этого экстремальных скачков в объемах продаж. Основание бизнеса миллиардером Джеймсом Рэтклиффом после прекращения выпуска классического Land Rover Defender оправдало себя – сейчас автомобили бренда представлены уже на 50 рынках мира.

Стратегия Ineos демонстрирует редкую для новых автопроизводителей взвешенность: компания не просто создает нишевый продукт, а адаптируется под глобальные экономические реалии. Строительство завода в США может стать решающим фактором, который превратит британский бренд из нишевого производителя в серьезного игрока мирового масштаба.