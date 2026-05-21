Налоговику из Закарпатья могут "аннулировать" Land Cruiser: что еще в направленном в суд иске

Речь идет о дорогом авто и значительных денежных переводах на банковскую карточку инспектора Ужгородского отдела по работе с налоговым долгом. Происхождение такого состояния вызвало вопросы у правоохранителей.

О ходатайстве прокуроров перед судом о конфискации незаконно приобретенного состояния налоговика, фамилия которого не разглашается, рассказала на своей ФБ-странице пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Land Cruiser за более чем 3,3 миллиона

В центре дела – внедорожник Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, приобретенный в 2023 году за 3,3 млн грн. Формально автомобиль записан на близкую родственницу чиновника, однако, по данным САП, фактически им пользовался именно работник налоговой службы.

Прокуроры отмечают, что анализ доходов и расходов чиновника и его семьи свидетельствует о невозможности приобретения такого авто за счет законных доходов.

Под вопросом денежные переводы

Кроме автомобиля, в САП считают необоснованным активом еще и 845 тыс. грн, которые в течение 2021–2025 годов поступали на счета налоговика от третьих лиц.

Иск в суд подготовлен на основании материалов Государственного бюро расследований, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурорами САП.

Имущество уже под арестом

На время рассмотрения дела суд наложил арест на автомобиль и другое имущество, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

Теперь окончательное решение должен принять суд – признают ли имущество необоснованным и взыщут ли его в доход государства.