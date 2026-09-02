"Народный тюнинг" для роботов: зачем военные переоборудовают НРК прямо на фронте

Получив машину от производителя, военные нередко доводят ее до состояния, отвечающего реальным условиям конкретного участка фронта. Иногда на разницу между оригиналом и готовой машиной уходят не день-два, а неделя, после чего робот может отвечать потребностям конкретного подразделения.

Эксперты профильного ресурса "Оборонка" отмечают, что производитель не может угадать все. В 2024 – 2025 годах практически все поступившие в роту НРК 13-й бригады НГУ "Хартия" машины приходилось дооборудовать. Об этом рассказывает командир подразделения Андрей Копач с позывным "Математик".

По его словам, ситуация постепенно меняется: украинские производители стали лучше учитывать пожелания военных, а платформы стали значительно полнее укомплектованы уже на момент поставки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Война на месте не стоит, она в эволюции

Обойтись без фронтовых наработок невозможно. Причина проста: война меняется быстрее, чем успевает меняться серийная техника.

Сегодня, например, часть НРК уже технологически устарела по скорости и ходовым характеристикам. По словам "Математика", многие машины передвигаются примерно со скоростью 10-15 км/ч, тогда как требования фронта стали выше. Чем меньше времени робот проводит на маршруте, тем ниже риск его утраты.

К тому же сокращается и средняя продолжительность "жизни" техники. Если раньше НРК могли выполнять не менее десяти миссий, то на отдельных горячих направлениях машина может пережить лишь несколько выездов.

" Военные часто вынуждены брать то, что уже есть на рынке и адаптировать под свои задачи. Воевать все равно чем надо,– объясняет Андрей Копач.

По его мнению, одна из главных проблем современных НРК – ходовая часть. Платформ фактически представляет собой тяжелую коробку на колесах, которой не хватает скорости, подвески и проходимости. Именно над этими характеристиками производителям, по словам военного, стоит работать больше всего.

Что показал мониторинг Авто24

На фронте полным ходом идет то, что условно можно назвать "народным тюнингом" НРК. Дорабатывается не только ходовая, силовая или электронный блок управления.

Эволюция на передовой настолько быстра, что уже готовые машины приходится почти в полевых условиях перерабатывать, перекомплектовывать и совершенствовать. Многое по мелочам, но важное.

Антенны выше – связь более стабильная

Одна из первых вещей, которую военные пытаются адаптировать под конкретную местность, наблюдается в средствах связи.

Наземный робот имеет принципиальное отличие от коптера – он двигается по земле. Холм, воронка, лесополоса, насыпь или другое препятствие могут создать радиотень и прервать нормальное управление.

Поэтому на практике операторы и технические специалисты ищут способы вынести антенны на оптимальную высоту, изменить их расположение или использовать дополнительные средства связи.

В некоторых случаях НРК работает не как изолированная машина, а как часть комплекса, где воздушные и наземные средства помогают друг другу оставаться на связи.

РЭБ на борту ценой запаса хода

Другое направление – защита от вражеских FPV. НРК часто становятся приоритетными целями, поэтому военные пытаются дополнять платформы посредством радиоэлектронной борьбы и других систем защиты.

Но здесь возникает классическая проблема автомобильного тюнинга: добавил одну полезную опцию – получил новую нагрузку.

РЭБ нуждается в энергии. Дополнительное оборудование наращивает массу. Большая масса означает большую нагрузку на ходовую и меньший запас автономности.

Поэтому любая модернизация НРК превращается в постоянный поиск компромисса между защитой, дальностью, скоростью и грузоподъемностью.

Колеса тоже становятся фронтовым "расходником"

Еще одна проблема – ходовая часть. На обычной дороге характеристики колеса могут казаться вполне достаточными. Но на фронте робот выходит со строя из-за обломков, грязи, проволоки и других препятствий. То, что на испытательном полигоне смотрится нормально, в реальных условиях может быстро оказаться слабым местом.

Колеса очень уязвимы, из-за чего пневмошинная ходовая сразу перерабатывается в более безопасную безвоздушную колесную базу. Фото: 16-й армейский корпус

Универсального рецепта здесь нет. То, что помогает на сухой твердой почве, может быть недостатком в болоте. А решение для тяжелого робота совсем не обязательно подойдет легкой платформе.

Оригинальная резина от производителя часто не выдерживает обломков снарядов и острой колючей проволоки на "нуле". Чтобы колеса не сдувались от первого шрапнельного куска, военные довольно часто снимают камеру и полностью заливают внутреннее пространство шины специальным жидким полиуретаном или пеной (производится аналог безвоздушных шин). Робот становится тяжелее, но полностью теряет страх перед проколами.

От логистики к эвакуации

Еще одна особенность НРК – их универсальность. Платформа, которую первоначально создавали как логистическую, в войсках могут адаптировать для эвакуации раненых, доставки грузов или выполнения других опасных задач.

Именно здесь "народный тюнинг" больше всего напоминает старую добрую армейскую инженерную культуру: если штатное решение не соответствует ситуации, военные пытаются приспособить технику под себя. В результате одна и та же машина может получать совершенно разные конфигурации в зависимости от задания.

Если проще, то речь идет о наваривании "рогов" и креплений, когда по бокам машины приваривают металлические дуги, жестко фиксирующие стандартные военные носилки, чтобы раненый не выпал во время штурма и тряски по воронкам.

Также ставят спереди работа самодельный стальной или кевларовый щит. Он защищает камеру работы от пулеметного огня и одновременно служит дополнительным прикрытием для раненого, которого везут с передовой.

Самое важное – пережить маршрут

НРК сегодня приходится сражаться не только с рельефом. Проблем прибавляет массовое распространение FPV на оптоволоконном управлении. Классические средства РЭБ против таких дронов менее эффективны, поэтому защита НРК постепенно превращается в многоуровневую систему: выявление угрозы, правильный маршрут, маскировку, инженерные помехи и новые технологии активной защиты.

И все это сводится к одной цели – чтобы робот не просто выехал на боевое задание, а смог вернуться или, по крайней мере, выполнить его до того, как будет уничтожен.

Именно поэтому "народный тюнинг" НРК – это не столько о сварочном аппарате во фронтовой мастерской, сколько о скорости адаптации. Производитель создает платформу, а военные на местах фактически продолжают ее разработку уже в условиях реальной войны.

И пока технологии с тыла не успевают за темпом боевых действий, эта фронтовая модернизация остается одним из способов быстро превратить серийную машину в технику, соответствующую конкретной войне именно здесь и сейчас.