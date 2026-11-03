Нашел в сарае: известный блоггер выкупил культовый Nissan 300ZX за копейки, но есть серьезный нюанс

Как сообщает издание Motor1, продавец унаследовала эту машину от своего брата, активно ездившего на ней в девяностых годах. Последняя запись о регистрации желтого купе с крышей T-top датируется еще 1998 годом, после чего спорткар надолго заперли в сарае.

Сначала за брошенный автомобиль просили 4900 долларов на онлайн-аукционе eBay, причем в объявлении было всего три фотографии. Однако опытный автоблогер сумел существенно сбить цену и забрать машину приятной ценой.

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Скрывающийся под капотом находки

Приобретенный экземпляр – это двухместное купе с атмосферным 3,0-литровым V6 двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. С завода этот агрегат выдавал 222 лошадиные силы, что позволяло разгоняться до сотни примерно за 6,7 секунды.

На одометре зафиксирован пробег в 106 тысяч миль (свыше 170 тысяч километров), что является достаточно скромным показателем для автомобиля такого возраста. Сегодня ухоженные модели серии Z32 стоят серьезных денег, а недавно версию с двойным турбонаддувом продали с молотка более чем за 48 тысяч долларов.

Первые шаги к спасению

Пока новый владелец сосредоточился исключительно на косметическом восстановлении кузова и салона. Он тщательно отмыл моторный отсек, днище и колеса, отполировал выцветшую краску и заменил поврежденный передний бампер. Однако сложная часть работы еще впереди, ведь двигатель во время мойки даже не пытались заводить.

Машина, простоявшая без движения почти тридцать лет, гарантированно требует замены всех технических жидкостей, горючего, аккумулятора, а также ремней и патрубков. Резиновые детали пересыхают и стареют даже тогда, когда автомобиль просто стоит в гараже. Поэтому перед первым поворотом ключа механику придется произвести полную ревизию топливной системы, зажигания и тормозов, чтобы не уничтожить мотор при первом же запуске.