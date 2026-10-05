Нашествие доступных авто: Stellantis готовит 9 новых моделей с ценой до 40 тысяч долларов

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Stellantis готовит девять доступных новинок
О масштабных планах компании рассказал генеральный директор Stellantis Антонио Филоса во время конгресса Automotive News в Детройте Motor1. По его словам, сейчас на рынке образовалась "огромная возможность" для недорогих автомобилей, ведь средняя цена новой машины в США уже вплотную приблизилась к 50 тысячам долларов.
Чтобы исправить ситуацию, концерн готовит целую линейку доступных новинок. Из девяти анонсированных машин по меньшей мере две будут стоить менее 30 тысяч долларов, что заставит других производителей также сдерживать цены.
Какие модели ждать
Среди самых интересных новинок для рынка США – среднеразмерный кроссовер Chrysler Airflow, который впишется в лимит до 40 тысяч долларов. Также бренд готовит два компактных авто – Arrow и Arrow Cross. Ожидается, что базовая версия последних будет стартовать с привлекательной отметки в 25 тысяч долларов.
Не забыли и о любителях пикапов: в 2028 году появится компактный Ram Rampage. Его прайс составит около 30 тысяч долларов, что сделает его прямым конкурентом для Ford Maverick. Кроме того, Dodge готовит среднеразмерный кроссовер GLH, который также должен уложиться в бюджет до 40 тысяч долларов.
Ставка на гибриды
- Помимо классических автомобилей, Stellantis активно развивает гибридные технологии. Компания уже вернула на рынок Jeep Cherokee в виде гибрида, а в скором времени запустит в производство электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) на базе Jeep Grand Wagoneer.
- В этой системе 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 работает только как генератор для зарядки батареи. Такой подход позволяет сочетать преимущества электромобиля с независимостью от розеток во время дальних поездок. Подобную технологию получит пикап Ram 1500 REV, производство которого стартует в апреле 2027 года.