Наследница традиций Alpina: новый бренд Bovensiepen представила универсал 05 GT

Напомним, что после того, как концерн BMW полностью выкупил права на бренд Alpina в 2022 году, семья Бовензипен основала новую независимую компанию. В прошлом году ателье громко заявило о себе эксклюзивным купе Zagato на базе BMW M4, а теперь подготовило бескомпромиссный семейный универсал, первые товарные поставки которого клиентам запланированы на четвертый квартал этого года.

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Уникальный дизайн

К созданию визуального образа 05 GT немецкая фирма привлекла всемирно известного дизайнера суперкаров Фрэнка Стивенсона. Главной задачей мастера было придать автомобилю индивидуальность, сохранив при этом фирменную аристократическую сдержанность, присущую лучшим образцам немецкого тюнинга.

Ключевые стилистические изменения экстерьера:

Полностью новый передний бампер с выраженными спортивными воздухозаборниками;

Оригинальная сетчатая решетка радиатора, украшенная большой фирменной эмблемой Bovensiepen;

Эксклюзивный аэродинамический спойлер, визуально удлиняющий линию крыши;

Переработанный задний бампер со встроенной титановой выхлопной системой на четыре патрубка;

Фирменные 21-дюймовые кованые колесные диски на 20 спиц, обутые в специальные шины Pirelli, созданные по специальному заказу для этой модели.

BMW M5 на стероидах: почти 800 лошадиных сил

Самая исключительная часть универсала скрыта под капотом. Вместо стандартных агрегатов обычной 5-Series специалисты Bovensiepen позаимствовали передовую гибридную силовую установку от новейшего BMW M5. Сюда входит 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и интегрированный электромотор.

В заводском исполнении силовая установка развивает 718 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Однако немецкие инженеры разработали полностью новую систему холодного впуска воздуха, переписали программное обеспечение блока управления двигателем и установили облегченный титановый выхлоп от бренда Akrapovic. Благодаря этому мощность выросла до потрясающих 790 л.с. и 1100 Нм крутящего момента.

Эти доработки позволяют Bovensiepen 05 GT разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и развивать максимальную скорость в 305 км/ч. Полная снаряженная масса автомобиля составляет 2555 кг, что всего на 5 кг больше, чем у стандартного M5 Touring. Подвеска получила уникальные спортивные пружины Eibach, модифицированные опорные подшипники и прочную распорку передних стоек под капотом для лучшей жесткости на поворотах.

Интерьер высочайшего класса роскоши

Внутреннее пространство 05 GT полностью переосмыслено в духе классических традиций роскоши. Салон автомобиля вручную перетянули эксклюзивной мягкой кожей премиального сорта Lavalina. Этот дорогой материал закупается по строгим критериям качества исключительно на отдельных экологических фермах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии.

Аналогичной тактильно приятной кожей отделан и руль автомобиля. Традиционно для ручной работы, компания не ограничивает покупателей в выборе палитры: будущие владельцы могут комбинировать множество различных оттенков кожи и вариантов прострочки, чтобы создать полностью индивидуальную конфигурацию интерьера. За такую эксклюзивность придется серьезно заплатить – официальная стоимость Bovensiepen 05 GT в Европе стартует с отметки 198 900 евро.

Конец эпохи Alpina и новая глава Bovensiepen