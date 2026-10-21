Настоящая капсула времени: в Ровно продают "бенгловскую семерку" с мизерным пробегом

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, роскошный автомобиль все это время находился в руках одного человека. Владелец приобрел машину совершенно новую в официальном автосалоне и сохранил ее в первозданном виде.

Судя по описанию и характеристикам, перед нами версия BMW 745i. Под капотом этого баварского флагмана скрывается атмосферный 4,4-литровый V8, выдающий солидные 333 лошадиные силы и позволяющий разгоняться до 250 км/ч.

Двигатель работает в паре с классической автоматической коробкой передач. Интересно, что именно на этом моторе инженеры применили систему Valvetronic и впускной коллектор переменной длины, что позволило сделать большой седан более мощным и экономным, чем предшественники.

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Фото: AUTO.RIA

Революция в дизайне и электронике

Стоит напомнить, что поколение E65, выпускавшееся с 2001 по 2008 годы, стало настоящим прорывом для марки. Именно эта модель впервые получила инновационную систему управления мультимедиа iDrive.

Сначала эта шайба вызвала немало споров среди консервативных водителей.– отмечают эксперты. Однако впоследствии такой принцип управления функциями авто стал настоящим стандартом, скопированным почти всеми мировыми производителями.

В народе такие авто называют“ бенгловская семерка” . Эта модель вошла в историю автодизайна из-за своего радикального и скандального внешнего вида, автором которого был тогдашний шеф-дизайнер концерна BMW Крис Бенгл (Chris Bangle).



Фото: AUTO.RIA

Что еще интересного на рынке

Напомним, что украинский рынок эксклюзивных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Днепре выставили на продажу коллекционную BMW-Alpina B3 и идеальную BMW M3 E46 на механике.

Состояние обеих днепровских находок владельцы также уверенно называют музейным. А для любителей отечественной классики в Харькове нашли идеальный ВАЗ-2107 с пробегом 25 тысяч километров, за который просят 3500 долларов.