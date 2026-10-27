Настоящая капсула времени: в Украине продается идеальная Audi A8 2008 года с мизерным пробегом

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, черный представительский седан второго поколения в кузове D3/4E после второго рестайлинга находится в Черновцах. Продавец уверяет, что это официальный автомобиль с полностью прозрачной историей обслуживания и отличным техническим состоянием.

Под капотом этой немецкой баржи скрывается надежный атмосферный бензиновый двигатель объемом 4,2 литра, работающий в паре с классической автоматической коробкой передач. За комфортную и мягкую езду отвечает штатная пневмоподвеска, которая, по словам владельца, функционирует без нареканий.



Фото: AUTO.RIA

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Комплектация флагмана полностью соответствует его статусу даже по современным меркам. Салон украшен качественной кожей со вставками из алькантары, есть двухзонный климат-контроль, подогрев и электрорегулировка сидений, а также датчики света и дождя.

Юридическая чистота и нюансы пробега

В регистрационных базах за автомобилем действительно числится только один владелец, а последнее действие в сервисном центре датируется июнем 2018 года из-за обычной замены номерных знаков. Машина не находится в розыске и продавец готов предоставить все необходимые документы для переоформления.

Оценили эту находку в 18 999 долларов, что в эквиваленте составляет более 874 тысяч гривен. "Техническое состояние и внешний вид седана отличны, автомобиль не нуждается в дополнительных вложениях",– отмечает автор объявления. Однако эксперты отмечают, что приведенных в описании данных пока недостаточно, чтобы официально признать этот пробег наименьшим из всех Audi A8 в Украине.



Фото: AUTO.RIA

Что еще интересного на рынке эксклюзива

Напомним, что украинский рынок эксклюзивных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Ровно нашли еще одну капсулу времени– роскошную BMW 745i поколение E65 от одного владельца.

Кроме того, рынок пополняется и откровенной экзотикой. Ранее мы писали, что в Украине выставили на продажу самый дешевый суперкар Lamborghini Gallardo с пробегом 26 тысяч километров, а в Днепре пытались продать стилизованную реплику. довоенного Mercedes-Benz за сумасшедшие 97 тысяч долларов.