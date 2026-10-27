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Настоящая капсула времени: в Украине продается идеальная Audi A8 2008 года с мизерным пробегом

На украинском вторичном рынке появился уникальный седан Audi A8 2008 года выпуска, за все время проехавший всего 43 тысячи километров. За роскошный флагман от единственного владельца просят почти 19 тысяч долларов, что делает его одним из самых интересных лотов в своем классе.
В Черновцах продают Audi A8 в 2008 году с пробегом 43 тыс. км

Audi A8 2008 года

Евгений Гудущан
logo27 октября, 16:40
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Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, черный представительский седан второго поколения в кузове D3/4E после второго рестайлинга находится в Черновцах. Продавец уверяет, что это официальный автомобиль с полностью прозрачной историей обслуживания и отличным техническим состоянием.

Под капотом этой немецкой баржи скрывается надежный атмосферный бензиновый двигатель объемом 4,2 литра, работающий в паре с классической автоматической коробкой передач. За комфортную и мягкую езду отвечает штатная пневмоподвеска, которая, по словам владельца, функционирует без нареканий.


Фото: AUTO.RIA

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Комплектация флагмана полностью соответствует его статусу даже по современным меркам. Салон украшен качественной кожей со вставками из алькантары, есть двухзонный климат-контроль, подогрев и электрорегулировка сидений, а также датчики света и дождя.

Юридическая чистота и нюансы пробега

В регистрационных базах за автомобилем действительно числится только один владелец, а последнее действие в сервисном центре датируется июнем 2018 года из-за обычной замены номерных знаков. Машина не находится в розыске и продавец готов предоставить все необходимые документы для переоформления.

Оценили эту находку в 18 999 долларов, что в эквиваленте составляет более 874 тысяч гривен. "Техническое состояние и внешний вид седана отличны, автомобиль не нуждается в дополнительных вложениях",– отмечает автор объявления. Однако эксперты отмечают, что приведенных в описании данных пока недостаточно, чтобы официально признать этот пробег наименьшим из всех Audi A8 в Украине.


Фото: AUTO.RIA

Что еще интересного на рынке эксклюзива

Напомним, что украинский рынок эксклюзивных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Ровно нашли еще одну капсулу времени– роскошную BMW 745i поколение E65 от одного владельца.

Кроме того, рынок пополняется и откровенной экзотикой. Ранее мы писали, что в Украине выставили на продажу самый дешевый суперкар Lamborghini Gallardo с пробегом 26 тысяч километров, а в Днепре пытались продать стилизованную реплику. довоенного Mercedes-Benz за сумасшедшие 97 тысяч долларов.

#Aвтофанаты #Новости
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