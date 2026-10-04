Крепость на колесах: как выглядит бронированный Ford F-550 для перевозки миллионов "баксов"

ФОТО: TAG Dynamics |
Вот так смотрится сейф на колесах, сделанный из базовой платформы Ford F-550.
Машина получила три отсека для ценностей, вмещает четырех охранников и выдерживает обстрелы по самым высоким стандартам баллистической защиты.
Как сообщает официальная страница TAG Dynamics в Facebook, в основе новинки лежит сверхпрочное коммерческое шасси, которое инженеры превратили в настоящую крепость.
" Мы сохраняем безопасность, когда это действительно важно. Клиент получает не просто тяжелый броневик, а вполне рабочий инструмент для ежедневных безопасных рейсов,– отмечают представители разработчика
Под капотом этого гиганта Cash-in-Transit работает мощный 6,7-литровый V8 двигатель в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Бронированный Ford F-550 от TAG Dynamics действительно напоминает крепость. Фото: TAG Dynamics
Базовый пакет безопасности поражает своим размахом
Разработчики установили полное перекрытие дверей со специальными накладками, надежно спрятали под броню аккумулятор, электронный блок управления двигателем и топливный бак.
Если стандартной брони окажется мало, производитель предлагает внушительный список дополнительного оборудования. Сюда входят модернизированные тормоза и шины, системы пожаротушения, защита фар, а также специальные бойницы для ответного огня.
Автомобиль оснащен усиленной подвеской, предусмотрены настройки для экстремальных условий. Фото: TAG Dynamics
В компании отмечают, что их подход позволяет объединить высокую грузоподъемность с конфигурацией под конкретную миссию.