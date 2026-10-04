Крепость на колесах: как выглядит бронированный Ford F-550 для перевозки миллионов "баксов"

Машина получила три отсека для ценностей, вмещает четырех охранников и выдерживает обстрелы по самым высоким стандартам баллистической защиты.

Как сообщает официальная страница TAG Dynamics в Facebook, в основе новинки лежит сверхпрочное коммерческое шасси, которое инженеры превратили в настоящую крепость.

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" Мы сохраняем безопасность, когда это действительно важно. Клиент получает не просто тяжелый броневик, а вполне рабочий инструмент для ежедневных безопасных рейсов,– отмечают представители разработчика

Под капотом этого гиганта Cash-in-Transit работает мощный 6,7-литровый V8 двигатель в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Бронированный Ford F-550 от TAG Dynamics действительно напоминает крепость. Фото: TAG Dynamics

Базовый пакет безопасности поражает своим размахом

Разработчики установили полное перекрытие дверей со специальными накладками, надежно спрятали под броню аккумулятор, электронный блок управления двигателем и топливный бак.



Если стандартной брони окажется мало, производитель предлагает внушительный список дополнительного оборудования. Сюда входят модернизированные тормоза и шины, системы пожаротушения, защита фар, а также специальные бойницы для ответного огня.

Автомобиль оснащен усиленной подвеской, предусмотрены настройки для экстремальных условий. Фото: TAG Dynamics

В компании отмечают, что их подход позволяет объединить высокую грузоподъемность с конфигурацией под конкретную миссию.