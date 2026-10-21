Настоящая "Кристина" на Закарпатье: в Украину завезли культовый Plymouth Fury из 50-х

Как сообщает topgir.com.ua, красно-белое купе было замечено сразу после пересечения границы. Эта модель стала настоящей иконой американского автопрома после выхода одноименного триллера режиссера Джона Карпентера в 1983 году.

Интересно, что кинематографическая версия значительно отличалась от серийных машин 1958 года. Заводские экземпляры предлагались исключительно в качестве двухдверных хардтопов в белом цвете с характерным золотистым декором, тогда как для съемок машины специально перекрашивали.

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Что скрывается под капотом

Классические модели Plymouth тех лет слыли своими мощными двигателями. В базе автомобиль получал 5,2-литровый V8 на 290 лошадиных сил, что обеспечивало отличную динамику для столь тяжелого крейсера.

Для привередливых клиентов предлагали еще более серьезный агрегат Golden Commando объемом 5,7 лета, который выдавал 305 "лошадей". А топовая версия с электронным впрыском горючего вообще могла похвастаться отдачей в 315 лошадиных сил.

Для съемок использовали не только оригинальные Fury, но и переделывали другие модели бренда во внешность главной героини,

– эксперты.

Поэтому только по фотографиям из Закарпатья трудно полностью подтвердить, что перед нами именно заводской оригинал, а не качественная реплика.

Американская классика на украинских дорогах

В последнее время в Украине все чаще уходят редкие заокеанские ретрокары. Напомним, ранее мы писали, что на столичном мероприятии Cars & Coffee засветился огромный. Chrysler New Yorker Brougham 1974 с 7,2-литровым V8 под капотом.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в Киеве выставили на продажу 60-летний Шевроле Impala SS. За легендарное купе с 5,4-литровым мотором просят сумму, которой хватило бы на покупку двух новых современных кроссоверов.