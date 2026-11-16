Настоящая "механика" возвращается: Subaru показала заряженный седан WRX STI Sport R

Как сообщает Motor1, инженеры бренда не просто взяли старую коробку передач TY85 от предыдущего поколения, а существенно ее модернизировали. Благодаря оптимизации внутренних зазоров и трения, рычажный люфт удалось уменьшить на 60 процентов, что обеспечило максимально четкие и быстрые переключения.

Под капотом новинки работает знакомый 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель, выдающий 271 лошадиную силу и 375 Нм крутящего момента. Вся эта мощность передается на систему полного привода и реализуется через 19-дюймовые колеса, обуты спортивными шинами Bridgestone Potenza.

Чтобы сделать езду еще более драйвовой, Subaru добавила систему автоматической перегазировки Rev Sync. Она самостоятельно поднимает обороты двигателя во время переключения на пониженную передачу, хотя поклонники классического стиля вождения все еще могут делать это самостоятельно.

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Не только три педали

Кроме новой трансмиссии, седан получил электронно управляемые амортизаторы ZF со специальными настройками для баланса между управляемостью и комфортом. За торможение теперь отвечают мощные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и сзади двухпоршневыми, работающие в паре с перфорированными дисками.

Интересно, что японцы не забыли о безопасности, адаптировав свой фирменный комплекс EyeSight специально для автомобилей с механической коробкой. Система использует стереокамеры и умеет удерживать авто в полосе движения или предотвращать выезд за ее пределы.

Цена и перспективы

Пока модель заявлена как регулярная серийная версия для внутреннего рынка Японии, где компания планирует продавать по 330 таких машин ежемесячно. Прием заказов стартует 19 ноября, а базовый прайс составляет около 35 тысяч долларов по текущему курсу.

Следует понимать, что, несмотря на шильдик STI, это не полноценное возрождение легендарного флагмана, а скорее топовая комплектация обычного WRX для энтузиастов. Однако производитель уже готовит две модели на "механике": новую версию купе BRZ и горячий хэтчбек на базе концепта Performance-B STI.

Напомним, параллельно с развитием спортивной линейки в Японии, Subaru вынуждена сокращать моторную гамму в Европе. Из-за жестких экологических норм уже в конце 2027 года европейский рынок покинут модели с классическими оппозитными двигателями, уступив место электромобилям.