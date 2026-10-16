Настоящий эксклюзив: на улицах Киева засветился очень редкий трехдверный Mercedes-Benz G 36 AMG

Как сообщает паблик Topcars UA в соцсети Instagram, на киевских номерах была замечена необычная версия культового G-Class в кузове W463. Речь идет о заряженной модификации, которую производили ограниченной серией с 1994 по 1997 год.



Фото: Mercedes-Benz G 36 AMG

Что скрывается под капотом

Основой для этого проекта стал вполне серийный Mercedes-Benz G 320. Однако инженеры ателье AMG существенно поработали над его рядным атмосферным шестицилиндровым двигателем M104, увеличив рабочий объем с 3,2 до 3,6 литра.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Благодаря такому вмешательству мощность двигателя возросла до 258 лошадиных сил, а крутящий момент подскочил до 385 Нм. Интересно, что этот самый агрегат ставили на легковые C 36 AMG, но для тяжелого внедорожника его характеристики немного "подавили" ради лучшей тяги на низах.

Динамика короткого "Гелика" тоже приятно удивляет. Разгон до первой сотни занимает 9,6 секунд вместо 12,1 в базовой версии, а максимальная скорость достигает 190 километров в час.



Фото: Topcars UA

Коллекционная ценность

Автомобиль сохранил фирменный постоянный привод с тремя блокировками дифференциалов, поэтому на бездорожье он остается настоящим бойцом. По данным аукционного дома Broad Arrow, общий тираж модели составил около 120 единиц, и значительная их часть уехала покорять Японию.

Напомним, что украинские улицы в последнее время богаты интересной немецкой классикой. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Киеве засветился идеально сохранившийся универсал. Mercedes-Benz S211 с мощным пятилитровым V8 под капотом.

А для тех, кто ищет эксклюзив за границей, этой осенью на аукционах есть из чего выбрать. Например, с молотка пустят уникальный четырехместный кабриолет Mercedes-Benz 500 SEC и старенький универсал C230, когда-то принадлежавший легендарному гонщику Ники Лауди.