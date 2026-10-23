Настоящий рай для фанатов: в Европе распродают гигантскую коллекцию редких Mercedes-Benz S-Class

Как сообщает topgir.com.ua со ссылкой на немецкое издание Auto Motor und Sport, грандиозную распродажу устраивает аукционный дом Humer&Granner. Мероприятие пройдет 7 ноября в городке Фельдкирхен-на-Дунае, где кроме 83 легковушек новым владельцам предложат еще полсотни классических мотоциклов.

Настоящей жемчужиной собрания стала линейка роскошных седанов в нетипичных заводских цветах. К примеру, здесь есть топовый Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 в ярком оттенке цитрусовой зелени, а также золотистые модели 350 SE и 280 SE. Отдельного внимания заслуживает белый 280 SEL, в свое время работавший в гараже немецкого телеканала ZDF.



Коллекция Mercedes-Benz S-Class

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Экспериментальные модели и яркие купе

Следующее поколение W126 представлено не менее пестро: от красных седанов 500 SE до абрикосово-оранжевого 280 SE и бирюзового купе 380 SEC. Однако самым интересным лотом эксперты называют уникальный Mercedes-Benz 300 SE 6.3 1968 года выпуска.

Этот экспериментальный седан был построен на короткой базе W109, вдавив под капот огромный 6,3-литровый V8. Машина служила персональным транспортом Карла Вильферта, руководившего разработкой легковушек бренда. Именно на этом авто обкатывался безопасный руль и новая оптика, которые впоследствии стали стандартом для будущих поколений.



Коллекция Mercedes-Benz S-Class

Как принять участие в торгах

Организаторы подошли к процессу максимально демократично. Осмотреть технику вживую можно будет с четверга по субботу в преддверии аукциона, а сами торги стартуют в 14:00 по местному времени. Ставки будут принимать как непосредственно в зале, так и онлайн или по телефону.

Напомним, что эта осень оказалась чрезвычайно богатой распродажей немецкой классики. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно с молотка ушел уникальный четырехместный кабриолет Mercedes-Benz 500 SEC, за который планировали выручить около 90 тысяч долларов.

Кроме того, на октябрьских торгах в Зальцбурге искали новых владельцев для старенького универсала Mercedes-Benz C230, на котором в свое время ездил. легендарный гонщик Ники Лауда. А в Украине тем временем продолжают всплывать интересные находки: на днях на улицах Киева засветился редкий трехдверный внедорожник Mercedes-Benz G 36 AMG.