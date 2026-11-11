Настоящий зверь на 600 сил: Ford официально возвращает на конвейер легендарный Mustang Cobra

Как сообщает издание Motor1, подразделение Ford Racing опубликовало в социальной сети X короткий тизер, недвусмысленно намекающий на возрождение знаменитого имени. В видеоролике разработчики обещают машине "полностью гоночное сердце", что указывает на отказ от турбин в пользу чистой атмосферной мощности.

Пока компания держит интригу и не раскрывает внешность или точные характеристики новинки. Однако представители Ford четко отметили, что продолжение этой истории мир увидит в 2027 году.

Что известно о новой "Кобру"

По предварительным данным инсайдеров, под капотом масл-кара окажется классический атмосферный V8, работающий в паре с механической коробкой передач. Ожидается, что мощность этого агрегата перевалит за отметку в 600 лошадиных сил, что сделает автомобиль серьезным игроком в своем классе.

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Пока остается загадкой, станет ли свежий Mustang Cobra отдельной моделью, выйдет ли как специальная версия. Эксперты предполагают, что в иерархии бренда новинка может стать на ступень выше актуальной модификации Dark Horse.

Имя Cobra имеет огромный вес в истории американского автопрома. В последний раз фанаты видели этот шильдик на компрессорных Mustang SVT Cobra и моделях эпохи Shelby, среди которых особенно выделяется легендарный Terminator Cobra с начала нулевых.