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Настоящий зверь на 650 сил: как выглядит крутой рестомод кабриолета Pontiac GTO 1965 года

На знаменитом автошоу SEMA представили впечатляющий рестомод классического кабриолета Pontiac GTO 1965 года выпуска, под капотом которого спрятали 650 лошадиных сил. Этот проект демонстрирует идеальное сочетание винтажного дизайна золотой эры масл-каров и самых современных инженерных решений.
Рестомод Pontiac GTO в 1965 году на 650 сил показали на SEMA

Pontiac GTO 1965 года

Евгений Гудущан
logo6 ноября, 18:00
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Как сообщает издание TopGir, уникальный автомобиль стал одной из главных звезд нынешней выставки тюнинга и кастомных авто в Лас-Вегасе. Мастера потратили тысячи часов, чтобы сохранить подлинный внешний вид легендарной модели, полностью переделав ее техническую начинку.

Современная мощь в классической обертке

Вместо старого карбюраторного мотора под капотом теперь установлен современный компрессорный V8, издающий впечатляющие 650 лошадиных сил. Чтобы справиться с такой мощностью, инженерам пришлось существенно усилить раму кабриолета и установить новую спортивную подвеску.

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Мы хотели создать машину, которая выглядит как гость из шестидесятых, но едет и управляется лучше современных спорткаров,– авторы проекта.

Кроме силовой установки, рестомод получил мощный дисковый тормоз по кругу, современную систему охлаждения и кастомную выхлопную систему. Салон также не обошли вниманием: классические приборы теперь работают на современной электронике, а сиденья обшили премиальной кожей, сохранив оригинальный стиль Pontiac.

Подобные проекты на выставке SEMA традиционно задают тренды в мире кастомайзинга на годы вперед. Хотя точная стоимость этого GTO не разглашается, эксперты оценивают подобные рестомоды в сотни тысяч долларов.

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