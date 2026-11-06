Настоящий зверь на 650 сил: как выглядит крутой рестомод кабриолета Pontiac GTO 1965 года

Как сообщает издание TopGir, уникальный автомобиль стал одной из главных звезд нынешней выставки тюнинга и кастомных авто в Лас-Вегасе. Мастера потратили тысячи часов, чтобы сохранить подлинный внешний вид легендарной модели, полностью переделав ее техническую начинку.

Современная мощь в классической обертке

Вместо старого карбюраторного мотора под капотом теперь установлен современный компрессорный V8, издающий впечатляющие 650 лошадиных сил. Чтобы справиться с такой мощностью, инженерам пришлось существенно усилить раму кабриолета и установить новую спортивную подвеску.

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Мы хотели создать машину, которая выглядит как гость из шестидесятых, но едет и управляется лучше современных спорткаров,– авторы проекта.

Кроме силовой установки, рестомод получил мощный дисковый тормоз по кругу, современную систему охлаждения и кастомную выхлопную систему. Салон также не обошли вниманием: классические приборы теперь работают на современной электронике, а сиденья обшили премиальной кожей, сохранив оригинальный стиль Pontiac.

Подобные проекты на выставке SEMA традиционно задают тренды в мире кастомайзинга на годы вперед. Хотя точная стоимость этого GTO не разглашается, эксперты оценивают подобные рестомоды в сотни тысяч долларов.