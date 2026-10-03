Навигатор для воздушных тревог: украинец придумал замену Waze во время глушения GPS

Украинский разработчик Сергей Яровой представил навигатор BlindDriver, созданный специально для условий, когда спутниковая навигация работает нестабильно из-за средств радиоэлектронной борьбы.

Приложение использует не только GPS, но и акселерометр, гироскоп, компас, данные мобильных башен и Wi-Fi, чтобы продолжать определять приблизительное положение автомобиля даже после потери спутникового сигнала.

Зачем понадобился отдельный навигатор

Для украинских водителей проблема некорректной работы GPS давно стала очень актуальна. При активной работе РЭБ смартфон или мультимедийная система автомобиля могут потерять координаты, показывать неправильное место или резко прыгать картой.

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Auto24 уже рассказывал, почему во время воздушных тревог в автомобилях сбиваются GPS, время и дата. Причиной может быть как глушение спутникового сигнала, так и спуфинг, то есть преднамеренная подмена координат.

Сам Сергей Яровой говорит, что идея BlindDriver возникла из своего опыта работы в такси. По его словам, во время воздушных тревог Waze и Google Maps могли терять точную позицию, в то время как водителю все равно нужно понимать, где будет следующий поворот.

Как BlindDriver работает без GPS

Главная особенность программы состоит в том, что она не доверяет каждой координате, которую передает телефон.

Приложение анализирует качество спутникового сигнала, количество доступных спутников, резкие скачки координат и расхождения между GPS и другими источниками позиционирования. Если данные выглядят подозрительно, система может отвергнуть их.

После потери GPS BlindDriver переходит в расчетный режим. Для него используются последняя надежная позиция, скорость движения, акселерометр, гироскоп, компас, а также примерное местоположение по мобильной сети и Wi-Fi.

Разработчик также заявляет, что приложение учитывает изменения направления движения и пытается подтверждать повороты по данным датчиков смартфона.

Именно здесь важно ограничение: без спутникового сигнала программа не знает точное место автомобиля, а лишь рассчитывает его. Автор BlindDriver предупреждает, что погрешность постепенно растет и на длинном участке без GPS может достигать сотен метров.

Может работать без мобильного интернета

Еще одна интересная функция BlindDriver – офлайн-навигация.

Пользователь может заранее загрузить дорожную сеть и отдельные адресные базы областей. После этого приложение способно строить маршрут без Интернета и перестраивать его во время движения.

Это может быть полезно не только через РЭБ. Auto24 раньше объяснял, как подготовить автомобиль к путешествию без стабильной связи и GPS, и одна из главных рекомендаций именно такова: загружать карты заранее, а не полагаться только на мобильный интернет.

В то же время, онлайн-функции BlindDriver все равно зависят от интернета. Без него не работают актуальные пробки, часть информации об ограничении скорости и некоторые поисковые сервисы.

Есть камеры, светофоры и номера домов

По словам Ярового, BlindDriver задумывался не только как резервный навигатор на случай глушения.

В программе отображаются номера домов, остановки общественного транспорта, станции метро, светофоры и камеры контроля скорости. Для Киевской области также добавлена информация о "лежачих полицейских".

Автор отдельно отмечает прогноз времени прибытия. BlindDriver пытается учитывать стиль езды конкретного водителя и пробки, чтобы корректировать расчетное время маршрута.

При этом сам разработчик признает, что с оперативными перекрытиями дорог и онлайн-пробками Waze пока работает лучше.

Это еще ранняя версия

BlindDriver пока нельзя назвать готовой заменой Google Maps или Waze. Проект находится на раннем этапе развития. на странице разработчика указано, что приложение поддерживает Android 10 и более новые версии, работает только в Украине и сейчас распространяется как APK-файл вне Google Play. Исходный код закрыт.

Независимое тестирование ранней версии также показало, что приложение действительно продолжает вести маршрут после потери GPS, но точность постепенно ухудшается. Кроме того, некоторые функции зависят от конкретной модели телефона и доступа к данным GPS-модуля.

Поэтому BlindDriver более логично воспринимать не как гарантированный способ навигации без GPS, а как дополнительный инструмент на случай, когда обычные навигаторы начинают показывать неправильные координаты.

Auto24 ранее также объяснял, как РЭБ влияет не только на GPS, но и на бесключевой доступ и другую автомобильную электронику. Поэтому нестабильная навигация сегодня является одним из побочных эффектов работы систем радиоэлектронной борьбы.

Сколько стоит

Сергей Яровой сообщает, что все функции BlindDriver можно тестировать бесплатно в течение 15 дней без банковской карты и регистрации.

После завершения пробного периода будет оставаться бесплатный режим с пятью маршрутами в день. Pro-версия, по заявлению автора, обойдется в 100 грн в месяц.

Разработчик также собирает логи поездок от пользователей, чтобы анализировать ошибки и усовершенствовать алгоритмы. В документации BlindDriver указано, что запись лога отключена по умолчанию, а его передача разработчику происходит только по отдельному согласию пользователя.