Немцы назвали лучшие автомобили 2026: кто забрал "Золотой руль" и какие модели признали эталоном

Как сообщает издание Auto Bild, юбилейная церемония награждения прошла в берлинском издательстве Axel Springer, собрав главных дизайнеров, руководителей автоконцернов и известных гонщиков. Всего в отборе участвовало 79 новых моделей, из которых читатели сначала выбрали своих фаворитов, а уже потом за дело взялись профессионалы.

Финальные испытания для 27 лучших соискателей проходили на гоночном треке DEKRA-Lausitzring. Жюри из 23 экспертов оценивало машины по 19 строгим критериям, среди которых точность управления, эффективность тормозов и удобство ежедневного использования.

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Интересно, что семейные автомобили тестировались не на скоростном кольце, а в реальных условиях. Главными судьями в этой номинации выступили обычные семьи, проверявшие практичность салона и комфорт в повседневных поездках.

Полный список победителей Золотого руля 2026

В этом году организаторы не совершали поблажек ни одному типу привода, поэтому за победу на равных боролись бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические автомобили. Каждая модель должна доказать свое преимущество именно в своем классе.

Официальный список триумфаторов выглядит так:

Маленький автомобиль: Opel Corsa GSE;

Маленький внедорожник: Škoda Epiq;

Компактный класс: Kia K4 Sportswagon;

Компактный внедорожник: Kia EV5;

Средний класс: BMW i3;

Высший средний класс: Genesis GV60 Magma;

Высший/люксовый класс: Mercedes-Benz S-Class;

Спортивный автомобиль: BMW M2 CS;

Семейный автомобиль: Škoda Peaq;

Исторические победители: Mercedes SL, Porsche Carrera GT, Audi 100 C3;

Подержанный автомобиль: Audi A4 Avant;

Лучший автомобиль до 25 тысяч евро: Volkswagen ID. Polo;

Лучший автомобиль до 30 тысяч евро: Kia EV2;

Лучший автомобиль до 35 тысяч евро: Mazda CX-5;

Награда за инновации: Ferrari Luce.

Как выбирали лучших

"Сегодня автомобили ездят на электричестве, думают вместе с водителем и даже могут управлять самостоятельно, но главный вопрос остается неизменным– кто строит лучшее авто?", – отмечают организаторы конкурса. Они подчеркивают, что побеждает не тот, кто имеет больше конских сил, а тот, кто предлагает самый сбалансированный пакет характеристик.

Напомним, что премия "Золотой руль" была основана издателем Акселем Шпрингером еще в 1976 году. За полвека автомобильный мир кардинально изменился, однако эта награда по-прежнему остается одним из самых желанных трофеев для любого автопроизводителя.