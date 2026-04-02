Названы лучшие автомобили по версии World Car Awards 2026: электромобили полностью доминируют

BMW iX3 - победитель премии World Car Awards 2026
Абсолютным победителем стал BMW iX3, который получил сразу две ключевые награды: “Мировой автомобиль года 2026” и “Мировой электромобиль года”. Компактный электрический кроссовер от BMW обошел серьезных конкурентов, среди которых были Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Победа iX3 подчеркивает растущую роль электрических SUV в глобальном автопроме.
Премиум-сегмент: победа Lucid Gravity
В категории роскошных автомобилей победу одержал Lucid Gravity – флагманский электрокроссовер от Lucid Motors. Он опередил таких конкурентов, как Cadillac Vistiq и Volvo ES90, подтвердив, что премиум-сегмент быстро переходит на электротягу.
Наиболее дискуссионная победа – спорткар года
Больше всего обсуждений вызвала категория спортивных автомобилей. Победителем стал электрический седан Hyundai Ioniq 6 N, который получил титул “Мировой спорткар года”. Он обошел таких икон, как BMW M2 CS и Chevrolet Corvette E-Ray. Это еще раз доказывает, что даже сегмент высоких скоростей больше не является исключительно территорией бензиновых авто.
Городской сегмент: ставка на компактность
В категории городских авто победу одержал компактный китайский электрокар Nio Firefly от NIO. Он опередил Hyundai Venue и Chevrolet Spark EUV, показав, что будущее мегаполисов будет за компактными электромобилями.
Лучший дизайн – Mazda 6e
Награду за дизайн получил электрический лифтбек Mazda 6e (также известный как EZ-6) от Mazda. Ему удалось обойти Kia PV5 и Volvo ES90 благодаря современному стилю и гармоничному сочетанию аэродинамики и эстетики.
Полный список победителей:
- Мировой автомобиль года – BMW iX3;
- Мировой электромобиль года – BMW iX3;
- Премиум-авто года – Lucid Gravity Lucid Gravity;
- Городской автомобиль года – Nio Firefly Nio Firefly;
- Спорткар года – Hyundai Ioniq 6 N;
- Дизайн года – Mazda 6e.