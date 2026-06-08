Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа: украинский рынок продолжает сокращаться

В мае 2026 года украинцы зарегистрировали 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По данным Укравтопром, это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Несмотря на общее снижение объемов импорта, структура рынка по типам силовых установок заметно изменилась.

Бензиновые автомобили вернули лидерство

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных авто в мае заняли бензиновые модели - 58% от всех регистраций. Для сравнения, в мае 2025 года их доля составляла 48%.

Распределение рынка по типам двигателей выглядит так:

Бензиновые автомобили - 58%

Дизельные автомобили - 19%

Электромобили - 11%

Гибриды - 9%

Автомобили с ГБО - 3%

Особенно заметным стало сокращение доли электромобилей - с 22% до 11% за год. Зато популярность гибридных моделей продолжает расти.

Средний возраст импортируемых авто

Средний возраст легковушек, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года. Это свидетельствует о том, что основной спрос украинцев остается сосредоточенным на доступных автомобилях среднего возраста.

Volkswagen Golf остается безоговорочным лидером

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей из-за рубежа в очередной раз стал Volkswagen Golf. Модель традиционно пользуется спросом благодаря широкому выбору на европейском рынке, относительно недорогому обслуживанию и хорошей ликвидности.

Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в мае 2026 года

Volkswagen Golf - 825 ед.

Volkswagen Tiguan - 737 ед.

Nissan Rogue - 645 ед.

Audi Q5 - 587 ед.

Skoda Octavia - 555 ед.

Renault Megane - 547 ед.

Ford Escape - 410 ед.

Volkswagen Passat - 392 ед.

Nissan Qashqai - 347 ед.

Mazda CX-5 - 331 ед.

Что показывают результаты мая

Майская статистика демонстрирует несколько важных тенденций. Во-первых, украинцы все чаще выбирают бензиновые автомобили, тогда как интерес к электрокарам среди импортируемого секонд-хенда заметно снизился. Во-вторых, стабильным остается спрос на практичные европейские модели и кроссоверы среднего класса.

Лидирующие позиции Volkswagen, Nissan, Audi и Renault подтверждают, что украинские покупатели прежде всего ориентируются на сочетание доступности, надежности и умеренной стоимости содержания. Особенно сильные позиции сохраняют кроссоверы, которые уже занимают половину мест в десятке самых популярных импортируемых автомобилей.