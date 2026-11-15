"Не бита, не крашена" после серьезной аварии: как скрывают прошлое подержанных автомобилей

Одни махинации нуждаются в участии организованных группировок, другие работают благодаря спешке и доверительности. При этом аккуратный кузов не гарантирует исправности автомобиля, а подтверждение перевода на чужом телефоне – получение денег, отмечают в carVertical.

Поврежденные автомобили продают как безаварийные

Одна из схем начинается с покупки дешевых поврежденных автомобилей в США. Их перевозят в Украину, ремонтируют и регистрируют.

За косметическим восстановлением могут оставаться нарушены геометрия кузова, неисправные подушки безопасности и незамененные натяжители ремней. Продавцы также могут скрывать дефекты перекрашенных деталей, выключать предупредительные индикаторы или не калибровать датчики систем помощи водителю ADAS.

В качестве примера масштабов такого бизнеса carVertical приводит расследование "Nimmersatt". В апреле 2025 года около тысячи сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов провели 200 обысков в десяти странах. Одно из подразделений группировки в Литве продало не менее 16 500 ввезенных из США автомобилей общей стоимостью 144 миллиона евро.

Покупатель такой машины рискует обнаружить скрытые неисправности уже после приобретения. Однако финансовые потери – только часть проблемы: поврежденный кузов или нетрудоспособные системы безопасности могут не обеспечить предусмотренную производителем защиту при следующем столкновении.

Машине присваивают VIN-код другого автомобиля

При клонировании авто присваивают идентификационный номер другой машины той же модели. Маркировку на кузове меняют, а наклейки заменяют.

В результате в разных странах могут существовать два автомобиля с одинаковым VIN-кодом. Записи о техосмотрах, страховании, повреждении и смене владельцев смешиваются, усложняя проверку происхождения.

По словам специалиста carVertical по исследованиям авторынка Рамунаса Плеткуса, возможности для таких махинаций создают недостаточный обмен данными между странами. Если подлинное происхождение автомобиля выяснится после сделки, покупатель рискует остаться без машины и потраченных средств.

Одним из подозрительных признаков могут быть повторяющиеся резкие колебания пробега в истории транспортного средства. Такие записи потенциально касаются двух разных автомобилей, проходящих проверки в разных странах.

Скрученный пробег помогает поднять цену

По результатам исследования carVertical за 2026 год, манипуляции с одометром завышают стоимость автомобилей в Украине в среднем на 10,7%.

К примеру, автомобиль со скрученным пробегом могут выставить за 20 тысяч евро, хотя его реальная стоимость будет составлять около 18 100 евро. Чем дороже машина, тем больше может быть сумма переплаты.

Ложные показатели одометра также мешают вовремя обслуживать автомобиль. Новый владелец может не знать, что важные регламентные работы уже просрочены. В частности, несвоевременная замена ремня или цепи ГРМ способна обернуться сложным и дорогостоящим ремонтом.

Продавцу показывают фальшивое подтверждение оплаты

В этой схеме покупатель демонстрирует на телефоне подтверждение банковского перевода, получает автомобиль и уезжает. Однако деньги на счет продавца не поступают.

По описанию carVertical, перевод может быть отменен, а именно подтверждение – создать в фальшивом приложении, имитирующем банковский.

Компания рекомендует передавать автомобиль и документы только после проверки фактического зачисления средств на свой счет. Снимок экрана, сообщения или открытое на чужом телефоне окно этого приложения не подтверждают.

Покупателя торопят и отказывают от проверки

"Есть еще несколько желающих", "решайте сейчас", "машина идеальна, обзор не нужен" - такими аргументами недобросовестные продавцы могут подталкивать к скорому соглашению.

Давление и попытки отказать от проверки пробега и состояния автомобиля должны насторожить. За ними могут стоять дефекты, которые владелец пытается скрыть до продажи.

"Если продавец отказывается разрешить любой обзор, лучше поискать другой автомобиль", - отмечает Рамунас Плеткус.

Перед покупкой подержанной машины carVertical рекомендует проверить ее историю, провести тщательный тест-драйв и обратиться в надежный автосервис для диагностики.