Не меняют ли старые права на новые? Как законно вынудить сервисный центр МВД выдать документ

Как сообщает юридическая компания Дорожный адвокат, чаще всего проблемы возникают с документами, которые издавались еще в республиках бывшего СССР. Работники сервисных центров МВД аргументируют свои отказы тем, что не могут найти информацию в современных базах данных, или же требуют от водителей заново идти на экзамены.

Однако закон ясно говорит, что давность выдачи удостоверения не отменяет права на управление автомобилем. Если вы получили свои водительские корочки на территории Украины до 1991 года, они остаются в силе и вы имеете полное право добровольно обменять их на современный европейский формат.

Несколько иная ситуация с документами, имеющими отметку "SU" и издававшихся в других советских республиках. Их приравнивают к иностранным удостоверениям, поэтому процедура проверки здесь более сложная, но это все равно не повод для автоматического отказа.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему отсутствие в базе– не приговор

Большинство старых прав выдавалось задолго до появления Единого государственного реестра МВД, поэтому информация о них лежит в бумажных архивах. Отсутствие электронной записи не доказывает, что вы купили права или получили их незаконно.

По общему правилу, обмен украинского удостоверения происходит без составления теории и практики. Требование чиновников пересдавать экзамены только по возрасту документа абсолютно безосновательно, к тому же вам обязаны корректно перенести все открытые ранее категории в новый бланк.

Если администратор отказывается проводить обмен, юристы рекомендуют требовать официальное письменное решение с четким обоснованием. Имея на руках такую бумагу, вы можете обратиться в административный суд, который не только отменит отказ, но и обяжет сервисный центр прямо выдать вам новое удостоверение.

Бекграунд: что еще следует знать водителям

Напомним, ранее мы писали о том, что попытки обменять фальшивые права заканчиваются криминалом. Недавно в сервисных центрах обнаружили сразу трех водителей с купленными в интернете бланками, что обернулось для них серьезными штрафами и судимостями. В то же время тем руководителям, у которых закончились первые двухлетние права, следует помнить: если за это время вы получили более двух штрафов, придется сдавать экзамены.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, обменять удостоверение после смены фамилии теперь можно полностью онлайн через Кабинет водителя, заказав доставку пластика по почте. А если вы планируете визит в сервисный центр для переоформления авто или сдача экзаменов, не стоит волноваться из-за отключения света– все учреждения МВД оборудованы генераторами и работают бесперебойно.