"Не поступайте так": американцы устраивают странные испытания для автономного такси Tesla Cybercab

Tesla Cybercab официально вышел на дороги Остина 4 сентября и первые пассажиры сразу начали массово публиковать видео своих поездок. Но вместе с ними нашлись люди, решившие проверять роботы уже не с пассажирского кресла, а непосредственно на дороге, причем иногда довольно наглыми способами.

Cybercab еще не успел стать обычным такси

Для Tesla это действительно важный запуск. Cybercab – первая серийная модель компании, которая изначально создана без руля и педалей. В Техасе на момент запуска было зарегистрировано 45 таких автомобилей, а они работают в пределах геозоны сервиса Robotaxi в Остине.

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Ранее Auto24 уже рассказывал, как Tesla запустила Robotaxi в Остине на базе Model Y. Тогда это был практически экспериментальный сервис для ограниченного круга юзеров, а сейчас к нему присоединился специально созданный Cybercab.

Интерес к новинке оказался огромным. Люди вызывают машину через приложение, садятся в двухместный автомобиль и наблюдают, как он самостоятельно едет по городу. Причем Cybercab уже успел приятно удивить некоторых первых пассажиров ценой: на одинаковом маршруте в Остине поездка на нем обошлась в $7,77 против $12,10 за Model Y Robotaxi.

Но, похоже, американцам быстро стало интересно не только, как Cybercab возит пассажиров.

"А что будет, если предстать перед ним?"

Именно здесь начинается самое интересное. В соцсетях появились видео, на которых люди намеренно проверяют реакцию Cybercab на разные дорожные ситуации.

Один из самых ярких примеров показал пользователь X Абхиманью Ядав, известный в сети как WorldlyReviewer. Он опубликовал видео с подписью о так называемой "Moss stop" - приеме, который уже успел стать мемом среди поклонников Tesla.

На видео человек фактически заставляет Cybercab резко затормозить на дороге, проверяя, насколько быстро реагирует автомобиль на препятствие. Сам Ядав предупредил других не повторять такой трюк, шутя, что служба поддержки Tesla от подобных экспериментов "слишком злится".

И это уже не просто наблюдение за автомобилем. Фактически люди пытаются создавать для него нестандартные сценарии, которые инженеры, как правило, отрабатывают во время тестирования.

Американцы превратили Cybercab в подвижный эксперимент

Поведение людей вокруг Cybercab показывает одну интересную проблему автономного транспорта: автомобиль должен быть готов не только к правильным действиям других участников движения, но и к человеческим пустякам.

Пешеход может внезапно выйти на дорогу, велосипедист может сменить направление, водитель другой машины может нарушить правила. А теперь к этому списку прилагаются еще и люди, которые специально хотят проверить, насколько хорошо работакси "видит" их и насколько быстро реагирует.

У Tesla уже был опыт с "непростыми" пассажирами

Интерес американцев к тому, чтобы проверить пределы возможностей роботакси, не возник на пустом месте. Еще при первом запуске Tesla Robotaxi в Остине пользователи внимательно следили за поведением автомобилей и быстро находили странные ситуации.

Auto24 уже писал о том, как роботакси Tesla в Остине врезалось в пластиковые столбики во время поездки с пассажиром. А еще ранее американские регуляторы обратили внимание на многочисленные сообщения о нарушении правил дорожного движения роботакси Tesla в городе.

Тогда речь шла о случаях, когда автомобили не уступали пешеходам на переходах, проезжали на мигающий красный сигнал и даже двигались по неправильно организованной полосе. По данным города, с момента начала испытаний Tesla автономных автомобилей в Остине было зарегистрировано 10 инцидентов или жалоб, семь из которых классифицировались как проблемы безопасности.

Теперь же ситуация интересна еще и с другой стороны: не только роботокси проверяют на реальных дорогах, но и сами люди активно проверяют роботокси.

Некоторые пытаются даже "порулить" Cybercab

Еще более интересный случай произошел уже внутри одного из автомобилей. Пассажир Мэттью Скрипчак показал видео, на котором после посадки увидел на центральном экране Cybercab необычный интерфейс с виртуальным джойстиком.

Он решил попытаться им воспользоваться, хотя автомобиль не предназначен для ручного вождения пассажиром. По сообщениям об этом случае, машина не выполнила команду, то есть система заблокировала несанкционированное ручное управление.

Примечательно, что аналогичный интерфейс действительно существует. Он используется персоналом Tesla для специальных маневров, например, на зарядной станции. Сам Дэвид Мосс показал, как инженер Tesla с помощью экранных кнопок вручную переставлял Cybercab, когда автомобиль после автоматической парковки остановился слишком далеко от зарядного устройства.

То есть американцы уже успели найти у Cybercab не только пассажирское кресло, но и скрытые возможности.

Самый большой тест для Tesla– не технология, а люди

Cybercab сейчас фактически проходит самый важный тест не на полигоне, а среди обычного американского трафика. И этот тест гораздо сложнее, ведь инженеры Tesla не могут заранее знать, что сделает водитель соседней машины или пешеход на переходе.

Особо интересно, что запуск Cybercab почти сразу привлек внимание американских регуляторов. NHTSA уже открыла проверку сертификации автомобиля после начала его коммерческой эксплуатации в Остине. Агентство хочет проверить, отвечает ли Cybercab всем федеральным требованиям безопасности.

Потому ближайшие месяцы для Tesla будут своеобразным масштабным экспериментом. Компания выпустила на дороги автомобиль, у которого нет ни руля, ни педалей, а американцы почти сразу начали делать то, что они умеют лучше: садиться внутрь, снимать все на телефон и проверять, что будет, если сделать что-нибуть, чего разработчики, возможно, совсем не хотели видеть.

И, судя по видео из Остина, Cybercab еще не раз сможет продемонстрировать, насколько хорошо он готов к человеческому фактору.