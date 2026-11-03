Не просто трактор на рельсах: Volvo выпустила уникальный погрузчик с отдельным гидроприводом

Как сообщает европейское подразделение Volvo Construction Equipment, разработкой этой нетипичной машины они занимались совместно с инженерами компании CE Engineering Solutions AB. Первый экземпляр такого "фронтовика" на днях уже передали шведскому дилеру Swecon Anläggningsmaskiner AB для дальнейшей эксплуатации.

Чем удивляет конструкция

Обычно в классических шинно-рельсовых системах специальные стальные колеса просто опускаются на рельсы, чтобы удерживать технику на путях. Тяга при этом передается либо штатными резиновыми колесами, либо через специальные рельсовые узлы.

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Однако в случае с моделью L120H High Rail шведы пошли по другому пути. Главной фишкой машины от Volvo Construction Equipment стал именно отдельный гидростатический привод на взвешенную заднюю ось, кардинально отличающуюся от привычных чисто механических схем.

Шведы впервые в мировой практике использовали инновационную концепцию рельсовой тяги для пневмошинных спецмашин. Фото: Volvo Construction Equipment

Зачем нужна гидравлика

Использование гидростатической трансмиссии позволяет оператору максимально плавно регулировать скорость и тяговое усилие. Для железнодорожной специфики это критически важно, ведь там постоянно нужно контролируемое трогание с места и филигранное маневрирование на минимальных скоростях.

К тому же наличие отдельного приводного контура развязывает руки инженерам по компоновке дополнительного навесного оборудования. Конечно, реальная эффективность такой системы будет зависеть от того, как распределяется нагрузка между осями и насколько хорошо гидравлика будет справляться с тепловыми нагрузками.

Новый взгляд на спецтехнику

Фактически, этот проект демонстрирует свежий подход к созданию железнодорожных помощников. Теперь модернизация заключается не только в банальном прикручивании стальных катков, но и в полной переработке философии тяги.

Пока производитель не раскрывает всех технических характеристик гидравлических компонентов и точных цифр тягового усилия. Однако сама концепция сочетания мощного фронтального погрузчика с независимым гидроприводом для рельсов выглядит очень многообещающе.