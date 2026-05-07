Не словами, а колесами: как на деле это доказывает маленькая громада из Буковины

Эту технику уже передали, а MAN еще в пути
Как сообщает BUKmedia со ссылкой на горсовет, передано два внедорожника, квадроцикл. Кроме этого, будет еще приложение.
Что конкретно передали:
- Opel Campo – пикап, приобретенный за средства громады;
- Chevrolet Captiva – внедорожник, также профинансирован местными предпринимателями и коллективами;
- квадроцикл – приобретенный одним из предприятий громады;
- грузовик MAN – уже доставлен в Украину;
- электростанция – готовится к передаче.
Техника имеет хорошее техническое состояние и готова к работе без предварительного ТО.
По данным городского совета, два легковых автомобиля обошлись примерно в 3,6 тыс. евро (Opel Campo) и 3,65 тыс. евро (Chevrolet Captiva).
Отдельно финансировалась закупка квадроцикла и грузового автомобиля.
Квадрик SokMoto Raptor пользуется спросом
Если об упмянутых автомобилях мы уже подавали описания, то о квадроцикле SokMoto Raptor 450L в камуфляжной ливрее еще ничего не сообщали. Сразу скажем, что армейцам эта модель в работе понравится.
Квадрик оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 450 куб. см, который выдает мощность около 34 л.с.
Среди важных деталей, можно назвать добротное комплектование – электроусилитель руля (EPS), лебедка, защита рук и литые диски.
Громада работает системно
Важно, что это не разовая акция. Поддержка 82-й бригады выстраивается как последовательный процесс: нынешний транш от легкового транспорта до тяжелой логистики и энергообеспечения это убедительно доказывает.
"Городской голова Василий Козак ранее передал воинам 7 000 евро на приобретение грузового авто. Грузовик MAN уже в Украине. Параллельно решается вопрос доставки электростанции - ее передадут бригаде вместе с грузовиком, – цитирует BUKmedia сообщение мэрии.
Такими действиями маленькая Сокирянская громада демонстрирует простую формулу помощи: когда фронту нужно – решения принимаются быстро, а техника превращается в ресурс, работающий на результат.