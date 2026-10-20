Не смотрите только на звезды: что действительно показывает рейтинг безопасности Euro NCAP

Институт исследований авторынка обратил внимание, что при выборе автомобиля следует смотреть не только на общее количество звезд, но и на год теста, поколение модели, ее комплектацию и конкретные системы безопасности.

Одна модель действительно может иметь два рейтинга

Euro NCAP использует двойной рейтинг для отдельных моделей еще с 2016 года. Первый результат касается автомобиля с оборудованием, стандартным для всех версий в Европе, а второй показывает, как изменяется оценка, если машина оснащена дополнительным пакетом систем безопасности.

Свежий пример – CUPRA Raval 2026 года. В стандартной версии модель получила четыре звезды, а с дополнительным Safety Pack – пять.

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При этом автомобиль с пакетом имеет другой кузов или более крепкую силовую структуру. Более высокую оценку обеспечивают системы, которые помогают водителю избежать аварии или лучше контролировать ситуацию на дороге.

В случае Raval говорится, в частности, о прогнозном адаптивном круиз-контроле и системе предупреждения о перекрестном движении впереди.

Подобная ситуация уже была с Kia EV3. В тестах Euro NCAP стандартная версия получила четыре звезды, а машина с дополнительным пакетом активной безопасности – пять. Auto24 писал об этих испытаниях в большой серии краш-тестов 2025 года.

Поэтому названия модели недостаточно

Если в объявлении о продаже написано, что у конкретного автомобиля пять звезд Euro NCAP, этого еще недостаточно, чтобы делать вывод о его реальном уровне оснащения.

Модель действительно могла получить максимальный рейтинг, но именно с дополнительным пакетом безопасности, которого нет в конкретной машине. Особенно часто такая разница встречается на вторичном рынке, где автомобили могут быть привезены из разных стран и иметь другую оснастку.

Поэтому при проверке следует найти не просто название модели на сайте Euro NCAP, а именно свое поколение, год выпуска и комплектацию, после чего сверить наличие нужных камер, радаров и электронных ассистентов.

Пять звезд 2016 года и пять звезд 2026-го – не то же

Еще одна немаловажная особенность Euro NCAP состоит в том, что методика тестирования постоянно меняется.

Автомобиль, получивший пять звезд десять лет назад, проходил испытания по другим требованиям. Тогда главное внимание уделялось защите водителя и пассажиров при ударе, работе ремней и подушек безопасности, тогда как сегодня значительно большее значение имеют системы, которые помогают избежать аварии еще до столкновения.

С 2026 года оценка построена вокруг четырех этапов безопасности: безопасного управления, избегания аварии, защиты при столкновении и безопасности после ДТП.

Теперь Euro NCAP оценивает не только прочность кузова, но и то, как автомобиль контролирует водительское внимание, или вовремя тормозит перед препятствием, как работает удержание в полосе, могут ли спасатели быстро открыть двери после аварии и правильно ли отключается высоковольтная батарея электромобиля.

Поэтому старая "пятерка" не означает автоматически, что такой автомобиль безопаснее современной машины с четырьмя звездами.

Рейтинг со временем не делает автомобиль опасным

В то же время не стоит воспринимать обновление методики так, будто подержанные автомобили вдруг становятся опасными. Их конструкция не меняется, просто требования Euro NCAP ужесточаются, а список сценариев проверки расширяется.

Именно поэтому организация рекомендует сравнивать автомобили примерно одного периода испытаний. Если две модели принадлежат к близкому классу, имеют схожий размер и протестированы по одинаковой методике, разница между четырьмя и пятью звездами действительно о многом говорит.

Если один автомобиль тестировали в 2014 году, а второй в 2026-м, простое сравнение по количеству звезд уже почти ничего не объясняет.

Пять звезд тоже не означают идеальную безопасность

Даже максимальный рейтинг не означает, что автомобиль одинаково хорошо ведет себя во всех возможных сценариях, ведь в каждом тесте есть отдельные оценки по разным направлениям, и именно они часто дают гораздо больше информации, чем одна общая цифра.

К примеру, одна модель может очень хорошо защищать пассажиров во время удара, но терять баллы из-за работы электронных систем. Другая, напротив, может иметь сильный комплекс активной безопасности, но показать более слабые результаты в отдельных краш-тестах.

В финальных испытаниях 2025 года Mercedes-Benz CLA стал одним из самых сильных автомобилей года именно потому, что продемонстрировал высокие результаты сразу во всех ключевых категориях. Auto24 писал об итоговых тестах Euro NCAP отдельно.

Для подержанного авто рейтинг нужно проверять еще внимательнее

Даже если конкретная версия когда-то получила пять звезд, это не гарантирует, что несколько лет спустя она сохранила заводской уровень безопасности.

Автомобиль мог побывать в ДТП, после которого кузов был восстановлен с нарушением технологии, а подушки безопасности могли сработать и быть заменены дешевыми аналогами или вообще не восстановлены.

Отдельная история – камеры и радары систем помощи водителю. После замены лобового стекла, ремонта бампера или передней части автомобиля они могут нуждаться в калибровке, и если этого не сделали, оборудование формально будет на месте, но будет работать уже не так, как во время испытаний Euro NCAP.

Поэтому рейтинг модели не заменяет проверку конкретного автомобиля перед покупкой.

Четыре звезды тоже могут быть вполне хорошим результатом

Не стоит автоматически отказываться от машины только потому, что она получила четыре или даже три звезды, ведь некоторые изготовители сознательно делают более простые комплектации без части дорогих электронных ассистентов. Поэтому модель теряет баллы, хотя физическая защита пассажиров во время столкновения может оставаться вполне пристойной.

Хороший пример – Jeep Avenger, получивший три звезды Euro NCAP. Auto24 разбирал его результаты, и часть утраченных баллов была связана именно с работой электронных систем безопасности.

Поэтому гораздо полезнее смотреть не на саму цифру, а на то, за что автомобиль получил или потерял баллы.

Как правильно пользоваться Euro NCAP при выборе авто

Проще всего начинать с поиска теста именно того поколения, которое вы собираетесь покупать, после чего стоит проверить год испытания и точную версию автомобиля.

Далее следует выяснить, касается ли полученная оценка стандартного оснащения или дополнительного пакета безопасности. Если пять звезд были только с опционным пакетом, нужно проверить, есть ли он в конкретной машине.

Для импортируемых авто важно также учитывать рынок происхождения, потому что одна и та же модель для Европы, США или Китая может иметь разное оснащение.

И уже после этого стоит смотреть на общее количество звезд и отдельные результаты по категориям, ведь тогда Euro NCAP перестает быть просто красивым значком в рекламном буклете и превращается в действительно полезный инструмент для сравнения автомобилей.