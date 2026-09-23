Не только из США: украинцы активно покупают авто, произведенные в Канаде и Мексике

За первые 30 дней августа 2026 года в Украине впервые было зарегистрировано 6620 легковых автомобилей, отнесенных к североамериканской группе. За данным Института исследований авторынка, 6585 из них были использованы и только 35 новыми. По сравнению с аналогичным периодом июля количество регистраций сократилось на 6,5%, а против августа прошлого года – на 4,7%.

Каждый третий импортированный автомобиль – из Северной Америки.

Несмотря на уменьшение количества регистраций, североамериканские автомобили сохраняют заметную часть украинского авторынка. На них приходится 31% всех первых регистраций подержанных легковых автомобилей, импортируемых в августе. Причем, год назад эта доля составляла 29,7%.

Больше всего автомобилей в исследуемой группе приходится на США: 4643 регистрации, или 70,1%. Мексика обеспечила еще 1553 автомобиля, а Канада – 424. Итак, почти каждый четвертый автомобиль в этой группе имеет мексиканское происхождение.

Важный нюанс: статистика Института построена по первым трем символам VIN-кода, а не по стране, из которой автомобиль физически привезли в Украину. Поэтому, например, Volkswagen, изготовленный в Мексике, попадает в североамериканскую группу, хотя сам бренд немецкий.

Такой подход отличается от статистики, учитывающей исключительно автомобили из США. Недавно Auto24 уже рассказывал, какие подержанные автомобили из США чаще покупали украинцы в августе. В более широкой статистике Северной Америки заметно изменяются позиции отдельных моделей.

Tesla Model Y и Volkswagen Tiguan разделили всего три автомобиля

Среди марок североамериканского происхождения лидирует Tesla с результатом 1071 автомобиля. Почти догнал ее Ford, получивший 1023 первых регистрации. Volkswagen занял третью позицию с 869 машинами.

Итого пять самых популярных марок обеспечили 65,5% всех регистраций подержанных автомобилей этой группы.

А вот среди конкретных моделей борьба оказалась гораздо интереснее. Tesla Model Y получила 488 регистраций, тогда как Volkswagen Tiguan – 485. Третью позицию заняла Tesla Model 3 с результатом 472 автомобиля. Разница между всеми тремя моделями составляет всего 16 машин.

Популярность Tiguan не ограничивается североамериканскими версиями. Как раньше сообщал Auto24, Volkswagen Tiguan возглавил общий рейтинг импортируемых подержанных автомобилей в июле. Так что этот кроссовер успешно конкурирует с Tesla независимо от того, с какого рынка его привезли.

Американские автомобили значительно моложе украинского автопарка

Средний возраст импортируемых подержанных автомобилей североамериканской группы составляет 5,8 года, а медианный – всего пять лет. Причем более 77% машин имеют возраст от трех до десяти лет. Автомобилей старше 15 лет зарегистрировали всего 15.

Для сравнения, средний возраст подержанных автомобилей, которые продавали внутри Украины в августе, составлял 16 лет, а всего импортированного секонд-хенда - 8,8 года. Следовательно, машины из Северной Америки, впервые получающие украинские номера, в среднем почти втрое моложе автомобилей на внутреннем вторичном рынке.

Бензин вернул себе преимущество над электромобилями

По типам двигателей больше всего среди импортируемых подержанных машин североамериканской группы бензиновых автомобилей. Их доля составляет 55,3%. Электромобили занимают 25,5%, а гибриды – 14,1%. Остальные приходятся на дизельные машины и автомобили с газобаллонным оборудованием.

Всего за исследуемый период зарегистрировали 1681 электромобиль. Это больше, чем в июле, когда их было 1597, однако значительно меньше августа прошлого года с результатом 2431 машина.

Изменение структуры импорта связано, в частности, с возвратом НДС на электромобили с начала 2026 года. В конце прошлого года покупатели спешили воспользоваться налоговыми льготами, что повлекло за собой резкий скачок регистраций. В декабре за первые 30 дней было зарегистрировано 14 615 автомобилей североамериканской группы, тогда как в январе - только 4154. В то же время налоговые изменения не объясняют все колебания импорта, ведь в эту статистику входят и бензиновые, и гибридные автомобили.

Ранее Auto24 анализировал популярность американских автомобилей по итогам 2025 года. Тогда электромобили составляли более половины импорта подержанных легковушек из США. Теперь структура рынка заметно поменялась.

Новых автомобилей почти нет

Из 6620 автомобилей североамериканской группы только 35 были зарегистрированы как новые. Причем даже это небольшое количество нельзя считать полностью машинами, физически изготовленными в США, Канаде или Мексике.

К примеру, в статистику попали 11 Jeep Avenger, хотя производитель выпускает эту модель на заводе в польском городе Тихи. Причина заключается в особенностях классификации по VIN-коду, которую использует Институт исследований авторынка.

Среди новых автомобилей этой группы преобладают гибриды: 19 регистраций против 16 бензиновых машин. Новые электромобили не зафиксированы.

Таким образом, североамериканское направление остается для украинцев прежде всего источником сравнительно молодых подержанных автомобилей. Причем после прошлогоднего ажиотажа вокруг электромобилей все большую часть этого импорта формируют традиционные бензиновые модели.