Не только Škoda: что сегодня производят и переоборудовают автомобильные заводы Украины

По подсчетам Института исследований авторынка, в первом полугодии 2026 впервые зарегистрировали 14 375 новых транспортных средств, изготовленных или переоборудованных в Украине. Это на 5,3% больше чем за аналогичный период 2025 года, однако на 36,1% меньше, чем в первом полугодии довоенного 2021-го.

Made in Ukraine не всегда означает полный цикл

Регистрационная статистика объединяет очень разную технику. Украинское происхождение может означать сборку серийного автомобиля из машинокомплекта, изготовление местного автобусного кузова на импортном шасси, установку специальной надстройки или полное производство прицепа или цистерны.

Поэтому 14375 регистраций не означают, что в Украине изготовили столько автомобилей с собственными двигателями, коробками передач и другими основными агрегатами.

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Ближайшим к классическому легковому производству остается закарпатский "Еврокар". Как Авто24 писал еще после возобновления работы предприятия, именно этот завод остался главной площадкой серийной сборки легковушек в Украине.

Четыре из пяти украинских транспортных средств– прицепы

Прицепы обеспечили 11767 регистраций из общих 14375. Это 81,9%.

Фактически самым массовым продуктом украинского автопрома сегодня есть транспортное средство без собственного двигателя.

При этом здесь внутренние производители практически полностью вытеснили импорт. Из 11 861 нового прицепа, зарегистрированного за шесть месяцев, 11 767 были украинскими. Доля местной продукции составляет 99,2%.

Наибольшие объемы показали ПГ– 3096 единиц, Палыч– 2075, АМС– 1288, Ursagroup– 832 и Днепр– 729. Самой массовой отдельной моделью стала ПГ BBRD с результатом 2329 регистраций.

Это уже сложившийся промышленный сегмент с серийными моделями и тысячными объемами. Ранее Авто24 также отмечал, что украинские производители фактически доминируют на рынке легковых прицепов.

Легковиков за полгода собрали меньше тысячи

Совершенно иная картина в наиболее заметном для покупателя сегменте.

В первом полугодии зарегистрировали всего 947 легковых автомобилей украинского производства или переоборудования. Это всего 2,9% от 32 227 новых легковушек, которые в общей сложности вышли на украинский рынок.

Причем 571 машина– это один Škoda Karoq. На него пришлось 60,3% от всей категории. В общей сложности Škoda обеспечила 582 регистрации.

Остальные преимущественно формируют спецтранспорт: полицейские Renault Duster, медицинские Citroën Jumper и Peugeot Boxer, специальные Volkswagen Crafter и другие переоборудованные автомобили.

По сравнению с 2021 годом легковой сегмент просел больше всего. Тогда за полгода было 4480 таких регистраций– на 3533 больше, чем сейчас.

Автобусы– одна из сильнейших отраслей

С автобусами ситуация обратная. Здесь украинские предприятия обеспечили 302 из 428 новых регистраций, то есть 70,6% рынка.

Самым популярным стал ZAZ A08 I-VAN– 75 машин. Далее следуют БАЗ А081 "Эталон" с 61 регистрацией, Bogdan/Ataman A221– 36 и Ataman A092– 32.

Однако это не автобусы полностью созданные из украинских компонентов. Местные предприятия проектируют и сваривают каркасы, изготавливают кузова, салоны, электричество, окрашивают и выполняют финальную сборку. Двигатели, трансмиссии, мосты и шасси могут быть импортными.

К примеру, Ataman использует агрегатную базу Isuzu, "Эталон"– TATA и Ashok Leyland, а ZAZ A08 сочетает свой кузов с шасси AsiaStar и двигателем Weichai.

Эта модель уже давно определяет украинский автобусный рынок. Авто24 ранее писал, что среди новых автобусов Ataman, ЗАЗ и "Эталон" традиционно остаются среди лидеров.

Каждый пятый новый грузовик имеет украинскую составляющую

В грузовом сегменте за полгода зарегистрировали 1190 машин украинского производства или переоборудования. Это 21,3% всех новых грузовиков.

Именно здесь понятие украинского производства особенно часто означает не базовое шасси, а то, что установлено на нем.

Компания InterCargoTruck, SKS, "Спецстроймаш", Validus Special Auto и другие берут готовые Ford, Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen, IVECO, JAC или другие шасси и превращают их в рефрижераторы, коммунальную технику, медицинские, пожарные и специальные автомобили.

Локальная ценность здесь заключается в кузове, раме, гидравлике, электричестве, утеплении, оборудовании и инженерной адаптации под конкретную задачу.

MAZ и KamAZ почти исчезли

Заметно изменилась и база, на которой украинские предприятия строят специальную технику.

В первом полугодии 2021 года в Украине зарегистрировано 299 новых MAZ и 37 KamAZ. В 2026 году осталось всего два MAZ и ни одного KamAZ.

Их не заменила одна марка. Рынок же стал значительно разнообразнее.

Renault имел 657 регистраций, MAN– 200, Volvo– 176, Scania– 175, Форд– 158, Mercedes-Benz– 131. Параллельно производители используют JAC, Foton, FAW, Dongfeng, Sinotruk и Isuzu.

То есть, украинские компании перешли от зависимости от нескольких поставщиков к работе с широким набором европейских и азиатских платформ.

В полуприцепах есть ниши, где импорта почти нет

В целом украинские полуприцепы занимают 28,3% нового рынка.– 167 машин из 591.

Но средний показатель скрывает очень сильные специализированные сегменты.

Все 25 новых саморазгрузочных контейнеровозов были украинскими. В цистернах для опасных грузов местные производители обеспечили 43 из 44 регистраций или 97,7%.

В рефрижераторных полуприцепах ситуация противоположная: украинским был только один из 115.

Среди основных производителей– Everlast, TAD, Zmiiv-Trans, PA и VARZ. Компании специализируются на цистернах, контейнеровозах, низкорамных тралах, платформах и других конструкциях.

Например, TAD уже получает большие заказы на украинские низкорамные полуприцепы, а в отдельных видах специальной техники локальное производство оказывается конкурентнее импорта.

Рост автопрома почти полностью обеспечили прицепы.

По сравнению с первым полугодием 2025 г. общий показатель вырос с 13 656 до 14 375 единиц. Прирост составил 719 транспортных средств.

Из них 589– прицепы. То есть, только эта категория обеспечила 81,9% всего годового роста.

Грузовики добавили 51 единицу, легковушки– 45, полуприцепы– 19, автобусы– 14.

Поэтому говорить о возобновлении украинского автопрома пока рано. Различные его сегменты находятся в совершенно разном состоянии.

До довоенного уровня не хватает более трети

В первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 22 494 новых транспортных средств украинского изготовления или переоборудования.

В 2026 году– 14 375. Разница составляет 8119 машин или 36,1%.

В то же время, грузовики и автобусы уже достигли или превысили довоенные показатели. Наибольший провал остается именно в массовом легковом сегменте.

Это хорошо показывает, как изменился украинский автопром. Его сильная сторона сегодня не массовое производство легковых автомобилей, а способность быстро создавать прицепы, автобусные кузова и специализированную технику под конкретный заказ.

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