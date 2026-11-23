Как сообщает Главный сервисный центр МВД, территориальные подразделения активно расширяют спектр услуг для корпоративного сектора. Кроме привычных легковушек или грузовиков, администраторы оформляют документы на специфические машины, работающие исключительно на закрытых территориях, складах или стройках.

Статистика свидетельствует о большом спросе на такую услугу. Почти 7,5 тысячи единиц техники получили свои первые номерные знаки, а еще более трех тысяч машин успешно прошли процедуру перерегистрации через смену владельца.

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Оформление и бюрократия

Практика указывает, что процесс не занимает много времени. К примеру, на днях в Виннице представители местной компании смогли поставить на учет сразу три единицы специализированной техники за один визит в учреждение.

Похожая ситуация произошла и в Полтаве, где новый владелец оперативно переоформил электрический штабеллер. Эта складская машина, способная перевозить две паллеты одновременно, получила свидетельство о регистрации и номерах сразу после проверки договора купли-продажи.

Где получить услугу

Важный нюанс для бизнеса состоит в том, что привязки к месту регистрации компании больше нет. Оформить крупнотоннажный транспорт можно в любом удобном сервисном центре МВД, а полный список необходимых бумаг всегда доступен на официальном сайте ведомства.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, перед визитом в учреждение следует тщательно проверять все справки. Чаще процесс тормозится из-за банальной невнимательности, например, просроченные паспорта или расхождения в персональных данных.

Также не забывайте, что во время планирования визита лучше выбирать те филиалы, которые работают в укрытиях. Это гарантирует, что вы можете получить номера на свою технику даже во время воздушной тревоги, не дожидаясь отбоя на улице.