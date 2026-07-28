Не только новые автомобили: спрос на лизинг транспорта с пробегом быстро растет

По данным Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей», в мае 2026 года на учет поставили 386 подержанных автомобилей, профинансированных ее компаниями-членами. Это на 8,4% больше, чем в апреле.

Всего за месяц лизинговые компании зарегистрировали 1091 автомобиль.– на 1,1% больше, чем месяцем ранее.

Авто с пробегом растут быстрее новых

В сегменте новых автомобилей май оказался относительно стабильным. Лизинговые компании профинансировали 705 новых машин, что на 2,5% меньше апрельского результата. На этом фоне рост подержанных автомобилей на 8,4% выглядит особенно заметным.

Такая динамика объясняется прежде всего ценой. Автомобиль с пробегом требует меньшего финансирования, а значит, первоначальный взнос и ежемесячный платеж могут быть доступнее.

Для покупателя это возможность выбрать машину высшего класса или более нового года выпуска, чем он мог бы приобрести за собственные средства без привлечения финансирования.

Четыре компании контролируют более 80% сегмента

Крупнейшим игроком в лизинге подержанных автомобилей в мае стала UFL Finance. На компанию пришлось 30,8% всех регистраций.

Второе место заняли «Авентус Лизинг» и бренд AUTOMONEY с долей 20,7%. Компания «АК+» обеспечила 16,6% сделок, а «Виннер Лизинг» – 14,5%.

Итого эти четыре участника сформировали более 82% рынка. Это значит, что сегмент пока остается достаточно концентрированным, а основное количество сделок проходит через несколько крупных компаний.

Главные покупатели - физические лица

Структура клиентов значительно отличается от рынка новых машин.

Новые автомобили в лизинг в основном покупает бизнес. Компании обновляют служебные парки, автомобили для торговых представителей, курьеров, руководителей и производственных нужд.

В сегменте авто с пробегом преобладают физические лица. Для них лизинг стал альтернативой автокредиту или покупке машины за наличные.

Это подтверждает, что финансовый лизинг постепенно выходит за пределы чисто корпоративного инструмента. Им все активнее пользуются обычные автомобилисты, желающие распределить расходы на несколько лет.

Чем лизинг отличается от обычного кредита

В случае автокредита покупатель обычно становится владельцем машины, хотя банк может оформить ее в залог.

В ходе финансового лизинга автомобиль к завершению договора принадлежит лизинговой компании. Клиент пользуется им, уплачивает первоначальный взнос и регулярные платежи, а в конце срока может выкупить транспортное средство.

Лизингодатель обычно самостоятельно оформляет автомобиль, регистрирует его и организует страхование. К примеру, УЛФ Финанс передает клиенту уже зарегистрированную машину с КАСКО и обязательным страхованием гражданской ответственности.

Обратная сторона состоит в том, что до полного выкупа клиент не может свободно продать машину или переоформить ее без согласования с лизинговой компанией.

Легковушки формируют почти три четверти рынка

Независимо от того, новая машина или подержанная, наибольшую часть лизингового портфеля составляют легковые автомобили.

По итогам первых пяти месяцев 2026 г. их доля достигла 73,7% всех транспортных средств, зарегистрированных компаниями-членами Ассоциации.

Легкий коммерческий транспорт обеспечил 14,3% рынка, грузовики – 7,1%. На специальную технику и полуприцеп пришлось по 2,1%.

Такое распределение показывает, что украинский лизинг не ограничивается грузовой техникой и корпоративными автопарками. Основным продуктом стал обычный легковой автомобиль.

Кто лидирует в лизинге легковушек

Наибольшую долю в сегменте легковых автомобилей с начала года получила УЛФ Финанс – 24,4%.

ОТП Лизинг занял второе место с результатом 18,3%. На третьем месте расположился ВИП-Рент, который обеспечил 10,5% регистраций.

Распределение отличается от сегмента машин с пробегом. Это объясняется тем, что разные компании ориентируются на разных клиентов: одни активнее работают с частными покупателями, другие с крупными корпоративными парками.

Renault – самая популярная марка в лизинге

Среди всех легковых автомобилей, оформленных в лизинг с начала года, первое место заняла Renault. На французскую марку пришлось 12,6% регистраций.

Toyota получила долю 10,5%, Skoda – 9,4%, а Volkswagen – 7,3%.

Известность этих брендов объясняется широкими модельными линейками и понятными затратами на эксплуатацию. Renault и Skoda имеют сильные позиции в корпоративных парках, Toyota ценится за ликвидность и репутацию надежной марки, а Volkswagen широко представлен как среди новых, так и подержанных машин.

Стабильность рейтинга за несколько месяцев свидетельствует о том, что выбор лизинговых клиентов уже сформировался, а компании хорошо понимают будущую остаточную стоимость этих автомобилей.

Почему лизингодатели осторожно оценивают подержанные авто

Перед финансированием автомобиля с пробегом лизинговая компания должна проверить его техническое состояние и реальную рыночную стоимость.

Это важно, поскольку именно машина остается обеспечением по договору. Если у нее есть скрытые повреждения, скрученный пробег или проблемные документы, ее будет сложнее продать в случае досрочного прекращения сделки.

Поэтому к подержанным автомобилям могут устанавливать ограничения по возрасту, пробегу, происхождению и техническому состоянию. Условия зависят также от размера аванса и срока лизинга.

Покупателю следует отдельно уточнять, кто выбирает продавца, кто производит проверку автомобиля и можно ли заказать независимую диагностику перед заключением договора.

Что нужно проверить перед подписанием договора

Размер ежемесячного платежа не указывает полной стоимости лизинга.

В договоре может быть предусмотрена комиссия за оформление, страховые платежи, регистрационные расходы, плата за оценку автомобиля и условия досрочного выкупа.

Важно также выяснить, что произойдет после ДТП или угона машины. Поскольку владельцем остается лизинговая компания, страховое возмещение сначала получает именно она, а дальнейший расчет с клиентом производится в соответствии с договором.

Отдельного внимания требуют штрафы за просрочку платежей, ограничение пробега и требования по обслуживанию на конкретных СТО.

Рынок продолжит расти

Ассоциация лизингодателей ожидает дальнейшего развития сегмента подержанных автомобилей. Основанием является ускорение продаж за последние месяцы и высокая активность физических лиц.

В то же время, за пять месяцев 2026 года общий автопарк лизинговых компаний увеличился на 36,5%. Май добавил к нему еще более тысячи транспортных средств.

При сохранении нынешней динамики лизинг авто с пробегом может стать заметной альтернативой банковскому кредитованию. Особенно для покупателей, которые не могут приобрести новую машину, но не хотят тратить все сбережения на подержанный автомобиль сразу.