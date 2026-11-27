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Стратегия армейской машины Ford опирается на существующие коммерческие грузовики F-Series Super Duty, Ranger Super Duty и F-550
Как сообщает издание Army Recognition, компания Ford Motor Company планирует существенно расширить свою роль в американской оборонной промышленности.
Кроме создания тяжелых транспортных средств для пехоты, автопроизводитель инвестирует в производителя космических аппаратов Revolution Space и готов поставлять двигатели, сенсоры и системы LiDAR для военных дронов.
Стратегия бренда опирается на проверенные коммерческие платформы, в том числе пикапы F-Series Super Duty и Ranger. Использование готовых гражданских шасси, таких как F-550, позволяет существенно снизить затраты на разработку и последующее обслуживание военной техники.
Ярким примером такого рационального подхода является бронеавтомобиль Roshel Senator, который массово выпускается на базе F-550 и доказал свою надежность в реальных боевых условиях.
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Конкуренция за армейские контракты
Пока Ford соревнуется с General Motors и BC Customs за контракт на поставку 606 тяжелых машин пехотного отделения для армии США в рамках программы ISV-H. Военные выделили каждому из трех участников по 3,33 миллиона долларов на создание прототипов, которые должны быть готовы к концу марта 2027 года.
Интересно, что армейцев очень привлекает опыт компании в сфере мобильной генерации электроэнергии.
" Система Pro Power Onboard, которая используется на электрических пикапах F-150 Lightning, способна выдавать до 9,6 кВт энергии, идеально подходящей для питания полевых командных пунктов, – отмечают эксперты по закупкам.
Детали для дронов и спутники
Что касается беспилотников, то правительство США стремится привлечь автогигантов к массовому производству комплектующих, чтобы преодолеть зависимость от традиционных оборонных подрядчиков. Речь идет не о создании полноценных дронов с нуля, а о поставках электромоторов, приводов и датчиков для существующих производителей БПЛА.
Параллельно дочерняя компания Industrial Platform LLC вложила средства в Revolution Space. Этот шаг позволит применить опыт конвейерной автомобильной уборки для масштабирования производства передовых автоматизированных спутников.