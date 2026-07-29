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Треть автоперевозчиков рискуют получить штрафы из-за новых правил ЕС

С 1 июля 2026 г. в странах ЕС вступили в силу новые требования для легких коммерческих автомобилей, выполняющих международные грузовые перевозки. Фургоны полной массой от 2,5 до 3,5 тонн теперь обязательно должны быть оборудованы интеллектуальными тахографами. Впрочем, далеко не все перевозчики успели выполнить эти требования.
Треть транспорта в сегменте LCV рискует получить на международных рейсах штрафы из-за отсутствия тахографа

ФОТО: Kienzle|

В сегменте коммерческого грузового транспорта LCV треть машин не подготовлена для работы на международных рейсах

Валентин Ожго
logo29 июля, 21:00
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Точная статистика не приведена, но где-то ориентировочно каждый третий автомобиль LCV еще не прошел переоборудование. По данным компании Kienzle Automotive, около трети автопарков до сих пор не завершили установку тахографов. Часть компаний только записалась в сервис, другие находятся в процессе модернизации, а 15,6% вообще не приступили к подготовке.

Эксперты подчеркивают, что чувство готовности не заменяет фактического выполнения требований. Если транспортное средство не оборудовано в соответствии с правилами, оно уже нарушает закон. Именно о такой проблеме написали после предварительного исследования темы эксперты eurotransport.de.

Новые обязанности для перевозчиков

Установка тахографа – только часть перемен. Перевозчики должны вести учет режимов труда и отдыха водителей, регулярно считывать и архивировать данные, оформить карты водителя и компании, а также научить персонал работать с новым оборудованием.

При этом для отдельных видов перевозок могут действовать исключения, предусмотренные законодательством ЕС.

Штрафы – до 4500 евро

Переходный период после 1 июля не предусмотрен. При проверках отсутствие тахографа может стоить компании от 1500 до 4500 евро в зависимости от страны. В конвертации на сегодняшний день это примерно от 76 568 до 229 704 гривен.

В некоторых случаях органы контроля имеют право временно запретить дальнейшее движение автомобиля до устранения нарушения.

Самая большая проблема – расходы

Главной преградой для перехода перевозчики называют стоимость переоборудования. Об этом заявили 62,5% участников опроса Kienzle Automotive.

Дополнительных расходов нуждаются не только сами тахографы, но и установка, карты водителя, обучение персонала и изменение внутренних процедур.

Эксперты советуют компаниям не откладывать модернизацию. После завершения дедлайна даже один не переоборудованный фургон может привести к штрафам, задержке перевозки и простою автомобиля.

#Перевозки #Фото #Автотехнологии #Европа #Новости