Треть автоперевозчиков рискуют получить штрафы из-за новых правил ЕС

Точная статистика не приведена, но где-то ориентировочно каждый третий автомобиль LCV еще не прошел переоборудование. По данным компании Kienzle Automotive, около трети автопарков до сих пор не завершили установку тахографов. Часть компаний только записалась в сервис, другие находятся в процессе модернизации, а 15,6% вообще не приступили к подготовке.

Эксперты подчеркивают, что чувство готовности не заменяет фактического выполнения требований. Если транспортное средство не оборудовано в соответствии с правилами, оно уже нарушает закон. Именно о такой проблеме написали после предварительного исследования темы эксперты eurotransport.de.

Новые обязанности для перевозчиков

Установка тахографа – только часть перемен. Перевозчики должны вести учет режимов труда и отдыха водителей, регулярно считывать и архивировать данные, оформить карты водителя и компании, а также научить персонал работать с новым оборудованием.

При этом для отдельных видов перевозок могут действовать исключения, предусмотренные законодательством ЕС.

Штрафы – до 4500 евро

Переходный период после 1 июля не предусмотрен. При проверках отсутствие тахографа может стоить компании от 1500 до 4500 евро в зависимости от страны. В конвертации на сегодняшний день это примерно от 76 568 до 229 704 гривен.

В некоторых случаях органы контроля имеют право временно запретить дальнейшее движение автомобиля до устранения нарушения.

Самая большая проблема – расходы

Главной преградой для перехода перевозчики называют стоимость переоборудования. Об этом заявили 62,5% участников опроса Kienzle Automotive.

Дополнительных расходов нуждаются не только сами тахографы, но и установка, карты водителя, обучение персонала и изменение внутренних процедур.

Эксперты советуют компаниям не откладывать модернизацию. После завершения дедлайна даже один не переоборудованный фургон может привести к штрафам, задержке перевозки и простою автомобиля.