Не ждите отбоя в авто: как заранее узнать, работает ли сервисный центр МВД во время тревоги

Как сообщает официальный портал ГСЦ МВД, ведомство продолжает постепенно адаптировать свои подразделения к условиям военного положения. Теперь во время бронирования талона онлайн автомобилистам следует обращать внимание на дополнительные текстовые примечания у названия выбранного филиала.

Как расшифровать подсказки в системе

Если возле названия учреждения указано "Предоставление услуг в укрытии постоянно", это означает максимальную экономию времени. Такой сервисный центр МВД физически расположен под землей, поэтому администраторы оформляют документы независимо от того, воют ли на улице сирены.

Отметка "Оказание услуг в укрытии во время воздушной тревоги" свидетельствует о комбинированном формате работы. В спокойное время специалисты принимают граждан в главном зале, а как только раздается сигнал опасности– весь персонал вместе с посетителями спускается в обустроенное хранилище, где продолжает регистрационные действия.

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Что делать, если отметки нет

Отсутствие каких-либо уточнений у названия подразделения означает, что во время тревоги работа полностью останавливается. В таком случае всем придется покинуть помещение и перейти к ближайшему гражданскому укрытию по маршруту, который обычно висит у входа.

"Ни в коем случае не стоит оставаться на территории рядом со зданием и ждать отбоя под открытым небом или в авто",– подчеркивают представители ГСЦ МВД. Они призывают водителей не пренебрегать собственной безопасностью и сразу направляться в защитные сооружения.

Безопасность и автономность

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве заработали еще два подземные сервисные центры МВД. Безопасные рабочие места с полноценным экзаменационным классом и зонами ожидания оборудовали в подвальных помещениях, что позволяет будущим водителям составлять теорию даже во время массированных атак.

Кроме того, как сообщалось на нашем сайте, все территориальные подразделения ведомства получили системы автономного питания. Это гарантирует стабильный доступ к государственным реестрам и бесперебойное обслуживание граждан в условиях возможных блекаутов.