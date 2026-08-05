В Германии будут массово проверяют скорость на дорогах: чем это вызвано

За неделю в регионах-участниках кампании работают тысячи полицейских экипажей и дополнительные комплексы контроля скорости. Главная цель акции – заставить водителей строже соблюдать скоростные ограничения и таким образом уменьшить количество ДТП с тяжелыми последствиями.

Впрочем, к августовской кампании присоединились не все федеральные земли. Как пишет aussiedlerbote.de, от участия отказались Бавария, Саксония и Саар. При этом власти Саксонии уже анонсировали собственную кампанию по контролю дорожного движения, которая продлится с 17 августа по 4 сентября.

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Где чаще всего будут измерять скорость

Усиленный контроль осуществляется на автобанах, федеральных трассах и городских улицах. Проверки равномерно распределены в течение всех дней всей недели.

Например, в Бранденбурге полиция сообщила, что особую внимание будет уделять как автомагистралям, так и сельским дорогам.

Традиционно патрули и камеры будут размещать в местах с повышенным риском аварийности, в частности вблизи школ, детских садов, дорожных ремонтов, домов престарелых, больниц и аварийно опасных участков дорог.

Какие виды наказания могут быть

Никаких специальных штрафов на время проведения марафона не вводится. К нарушителям будут применять стандартные санкции, предусмотренные законодательством Германии.

В зависимости от степени превышения скорости водитель может получить:

денежный штраф;

штрафные баллы в реестр нарушителей;

временный запрет на управление транспортными средствами;

в самых серьезных случаях – лишение водительского удостоверения.

В то же время, из-за существенного увеличения количества проверок и камер вероятность быть зафиксированным за превышение скорости этой недели значительно выше, чем обычно.

Почему кампанию проводят именно сейчас

Марафон контроля скорости является частью общеевропейской программы повышения безопасности дорожного движения, которую координирует сеть дорожных полицейских подразделений Roadpol.

Такой масштабные проверки проводят дважды в год – весной и в августе. Летняя кампания приходится на пик отпускного сезона, когда по дорогам Европы путешествует наибольшее количество автомобилистов, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.