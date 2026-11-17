Как сообщает официальная страница Deutsches Heer в соцсети Instagram, идея создания такой защиты поступила непосредственно от самих военных. Бойцы 45-й танковой бригады Litauen решили не ждать заводских решений, а сделать все из подручных материалов.

Для работы солдатам понадобились только угловые шлифмашины, резаки по металлу, металлические сетки и болты. Панели нарезали по размеру прямо в полевых условиях, после чего поочередно прикрутили их к башне танка, образовав сплошной навес.

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Зачем немцам такой тюнинг

Главная задача этой конструкции – остановить вражеские беспилотники еще до того, как они достигнут основной брони башни. Даже если дрон сдетонирует, металлическая сетка существенно ослабит кумулятивную струю боевой части.

"Этот каркас должен строиться собственными силами и как можно скорее. Такой подход доказывает, что современные реалии заставляют даже самые консервативные армии мира перенимать опыт импровизированного бронирования, – отметили представители германской армии.

Без заводского оборудования и фактически "на коленке" танкисты смастерили в полевых условиях андитроновую защиту танка Leopard 2A7A1. Фото: Deutsches Heer on Instagram

Интересно, что модернизацию провели в рамках масштабных военных учений Freedom Shield 26-II, которые продолжаются по 27 ноября. Во время этих маневров бригада использует около 700 дронов, что вдвое больше, чем на предыдущих тренировках в июне.

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Вероятно, с "мангалами" была репетиция

Практика указывает, что подобные "мангалы" стали жизненной необходимостью для хоть какого современного танка. И если раньше такие конструкции вызывали недоумение, то теперь это абсолютно адекватный и рабочий метод сохранить дорогостоящую технику и экипаж.

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Есть еще один интересный повод об упомянутых выше учениях "Щит свободы 26-II" (Freedom Shield 26-II), в которых 45-я бронетанковая бригада "Литва" принимает участие вместе с примерно 3800 военнослужащими из восьми стран.

БМП Puma с немецкими номерными знаками Бундесвера прибыли на маневры в Литву литерным поездом. Фото: Deutsches Heer on Instagram

Целый эшелон, загруженный боевыми машинами пехоты Puma, за считанные часы разгрузился и развернулся в боевой порядок в зоне маневров. Все прошло организовано и в намеченные сроки.

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Правда, боевые машины выглядят довольно "мирно", то есть без антидроновой защиты. В редакции Авто24 прогнозируют, что одной из задач на этих учениях станет обустройство антидроновой защиты техники в полевых условиях. Правда, это только редакционное предположение.